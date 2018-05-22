Можно ли добавлять руками индикаторы на чарт в режиме визуального тестирования?

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В MT4 было можно. В MT5 не нашел как.
 
. ... Rick D. ... .:
В MT4 было можно. В MT5 не нашел как.

В терминале MetaTrader 5 возьмите любой график, набросайте на него нужных индикаторов. Далее на графике правый клик мышки и "Сохранить шаблон...". Сохраните шаблон под именем tester. Теперь тестер стратегий в визуальном режиме тестирования будет открываться с нужными Вам индикаторами.

 

Пример:


Накидываю на чистый график индикатор Alligator


Правый клик на графике и выбор пункта "Сохранить шаблон..."


Сохраняю шаблон под именем tester



И вот так выглядит в визуальном режиме тестирования тест советника Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5


 
Vladimir Karputov:

В терминале MetaTrader 5 возьмите любой график, набросайте на него нужных индикаторов. Далее на графике правый клик мышки и "Сохранить шаблон...". Сохраните шаблон под именем tester. Теперь тестер стратегий в визуальном режиме тестирования будет открываться с нужными Вам индикаторами.

Добавлю, мне тут дали совет. Если тестировать на реальных тиках, то будет рисоваться типа канала по bid и ask. Если мешает, F8 после тестирования и у параметров "линия Bid" и "линия Ask" выставить цвет none.

И сохранить шаблон с именем советника, тогда он будет привязан к советнику.

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Понятно. Спасибо.

Из шаблона значит можно. А просто набросить на чарт руками нет возможности?
 
. ... Rick D. ... .:

Понятно. Спасибо.

Из шаблона значит можно. А просто набросить на чарт руками нет возможности?

именно в тестере вроде нет

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