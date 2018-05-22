Можно ли добавлять руками индикаторы на чарт в режиме визуального тестирования?
- Нужно ли в МТ4 сделать возможность тестирования мультивалютных советников?
- Тестер закрывается без каких-либо ошибок
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В MT4 было можно. В MT5 не нашел как.
В терминале MetaTrader 5 возьмите любой график, набросайте на него нужных индикаторов. Далее на графике правый клик мышки и "Сохранить шаблон...". Сохраните шаблон под именем tester. Теперь тестер стратегий в визуальном режиме тестирования будет открываться с нужными Вам индикаторами.
Пример:
Накидываю на чистый график индикатор Alligator
Правый клик на графике и выбор пункта "Сохранить шаблон..."
Сохраняю шаблон под именем tester
И вот так выглядит в визуальном режиме тестирования тест советника Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5
В терминале MetaTrader 5 возьмите любой график, набросайте на него нужных индикаторов. Далее на графике правый клик мышки и "Сохранить шаблон...". Сохраните шаблон под именем tester. Теперь тестер стратегий в визуальном режиме тестирования будет открываться с нужными Вам индикаторами.
Добавлю, мне тут дали совет. Если тестировать на реальных тиках, то будет рисоваться типа канала по bid и ask. Если мешает, F8 после тестирования и у параметров "линия Bid" и "линия Ask" выставить цвет none.
И сохранить шаблон с именем советника, тогда он будет привязан к советнику.
Понятно. Спасибо.Из шаблона значит можно. А просто набросить на чарт руками нет возможности?
Понятно. Спасибо.Из шаблона значит можно. А просто набросить на чарт руками нет возможности?
именно в тестере вроде нет
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