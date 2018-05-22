ЦБ РФ о влиянии высокочастотной торговли на финансовый рынок - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И, вы не поверите, но до сих пор существует плановая экономика, это когда подведомственным предприятиям министерства/департаменты спускают план по выручке, себестоимости, числу сотрудников, рентабельности, прибыли (!) и другим финансовым показателям, за невыполнение которого наказывают. Поэтому многие такие организации эмитируют показатели различными методами, боясь выйти за грани этих цифр в любую сторону.
к сожалению я верю в планы правительства... мне вот назначили продолжительность жизни повысить, буду жить теперь, наверное до 100 лет )))
к сожалению я верю в планы правительства... мне вот назначили продолжительность жизни повысить, буду жить теперь, наверное до 100 лет )))
сейчас пенсионный возраст подымут и до 100 лет уже не получится))) не выгодно будет вас содержать)))
Рекомендуется к обзору
Боже, как нудно написано, читать невозможно. И выводы общего плана, которые и так всем известны по западным биржам.
Боже, как нудно написано, читать невозможно. И выводы общего плана, которые и так всем известны по западным биржам.
Мне уже интуитивно было понятно, что когда одни покупают а другие продают (тем более часто), то вреда рынку тут не может быть. С западом нас я бы не стал сравнивать. Мы дно - объективно слабый финансовый рынок. Поэтому ЦБ и озаботился исследованием, ведь такой рынок пока ещё чувствителен к каждому чиху...Как у вас дела то, прорывные технологии заимели?, позволяющие заработать на форекс.
Ну, зачем я всю эту билиберду эту читать буду?
Ты уже задолбал своим спамом, со своими опросами.
Скажу даже больше они для меня вообще не авторитетны, а наоборот.
Это ужос, товарищи!
По объему обработанной информации - это обычная студенческая курсовая. С кучей формальных, не применимых на практике показателей и коэффициентов.
По сути еще хуже. Я абсолютно уверен, что автор статьи ни дня не торговал на бирже.
Красной нитью сего повествования проходит мысль, что участники рынка делятся на "хороших" - которые "предоставляют ликвидность". И "плохих" - которые эту самую ликвидность "изымают". Под "предоставлением ликвидности" автор понимает размещение лимитированных заявок в стакан. Ведь их могут исполнить другие участники, исполнив по рынку свой объем. А вот те негодяи, что "изымают" ликвидность с рынка - пользуются заявками по рынку. От их действий ликвидность рынка падает, ведь заявок становится меньше. Эти HFT их своими действиями "съедают". И другим участникам рынка нечем торговать. То, что большой участник рынка не обязан сливать объем по рынку, а может также выставить лимитированную заявку, автор статьи, видимо, не подумал.
Вот вокруг этой галиматьи и нагромождаются разнообразные показатели, диаграммы и коэффициенты.
Интересно, сколько они за это "исследование" бабла отсыпали? И есть ли у них еще. А то я тоже готов что-нить такое "поисследовать".
Мне уже интуитивно было понятно, что когда одни покупают а другие продают (тем более часто), то вреда рынку тут не может быть. С западом нас я бы не стал сравнивать. Мы дно - объективно слабый финансовый рынок. Поэтому ЦБ и озаботился исследованием, ведь такой рынок пока ещё чувствителен к каждому чиху...Как у вас дела то, прорывные технологии заимели?, позволяющие заработать на форекс.
Интуиция обманывает. Торговля раскачивает рынок. Как только финансисты дойдут до пушпульной торговли - вся банковская система и форекс окажутся под угрозой. Для его сохранения будут введены ограничения: Сделка будет исполняться через 10 секунд после получения брокером. Время открытой позиции минимум 3 минуты. И высокочастотная торговля заглохнет
Трейдеры - торопитесь!