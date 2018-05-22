ЦБ РФ о влиянии высокочастотной торговли на финансовый рынок - страница 2

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Aleksey Vyazmikin:

И, вы не поверите, но до сих пор существует плановая экономика, это когда подведомственным предприятиям министерства/департаменты спускают план по выручке, себестоимости, числу сотрудников, рентабельности, прибыли (!) и другим финансовым показателям, за невыполнение которого наказывают. Поэтому многие такие организации эмитируют показатели различными методами, боясь выйти за грани этих цифр в любую сторону.

к сожалению я верю в планы правительства... мне вот назначили продолжительность жизни повысить, буду жить теперь, наверное до 100 лет )))

 
Igor Makanu:

к сожалению я верю в планы правительства... мне вот назначили продолжительность жизни повысить, буду жить теперь, наверное до 100 лет )))

сейчас пенсионный возраст подымут и до 100 лет уже не получится))) не выгодно будет вас содержать)))

 
geratdc_:
Рекомендуется к обзору

Боже, как нудно написано, читать невозможно. И выводы общего плана, которые и так всем известны по западным биржам.

 
Бумагомарательство. Похоже на студенческий реферат, который скачали из интернета и не читая распечатали. Чтобы показать преподу, который тоже читать не будет, нарисует четвёрку в зачетке и выкинет его в мусорку.
 
Alexey Volchanskiy:

Боже, как нудно написано, читать невозможно. И выводы общего плана, которые и так всем известны по западным биржам.

Мне уже интуитивно было понятно, что когда одни покупают а другие продают (тем более часто), то вреда рынку тут не может быть. С западом нас я бы не стал сравнивать. Мы дно - объективно слабый финансовый рынок. Поэтому ЦБ и озаботился исследованием, ведь такой рынок пока ещё чувствителен к каждому чиху... 

Как у вас дела то, прорывные технологии заимели?, позволяющие заработать на форекс.
 

Ну, зачем я всю эту билиберду эту читать буду?

Ты уже задолбал своим спамом, со своими опросами.

Скажу даже больше они для меня вообще не авторитетны, а наоборот.

 

Это ужос, товарищи!

По объему обработанной информации - это обычная студенческая курсовая. С кучей формальных, не применимых на практике показателей и коэффициентов.

По сути еще хуже. Я абсолютно уверен, что автор статьи ни дня не торговал на бирже.

Красной нитью сего повествования проходит мысль, что участники рынка делятся на "хороших" - которые "предоставляют ликвидность". И "плохих" - которые эту самую ликвидность "изымают". Под "предоставлением ликвидности" автор понимает размещение лимитированных заявок в стакан. Ведь их могут исполнить другие участники, исполнив по рынку свой объем. А вот те негодяи, что "изымают" ликвидность с рынка - пользуются заявками по рынку. От их действий ликвидность рынка падает, ведь заявок становится меньше. Эти HFT их своими действиями "съедают". И другим участникам рынка нечем торговать. То, что большой участник рынка не обязан сливать объем по рынку, а может также выставить лимитированную заявку, автор статьи, видимо, не подумал.

Вот вокруг этой галиматьи и нагромождаются разнообразные показатели, диаграммы и коэффициенты.

Интересно, сколько они за это "исследование" бабла отсыпали? И есть ли у них еще. А то я тоже готов что-нить такое "поисследовать".

[Удален]  
geratdc_:

Мне уже интуитивно было понятно, что когда одни покупают а другие продают (тем более часто), то вреда рынку тут не может быть. С западом нас я бы не стал сравнивать. Мы дно - объективно слабый финансовый рынок. Поэтому ЦБ и озаботился исследованием, ведь такой рынок пока ещё чувствителен к каждому чиху... 

Как у вас дела то, прорывные технологии заимели?, позволяющие заработать на форекс.

Интуиция обманывает. Торговля раскачивает рынок. Как только финансисты дойдут до пушпульной торговли - вся банковская система и форекс окажутся под угрозой. Для его сохранения будут введены ограничения: Сделка будет исполняться через 10 секунд после получения брокером. Время открытой позиции минимум 3 минуты. И высокочастотная торговля заглохнет

   Трейдеры - торопитесь!

 
Это просто картинка или реально робот есть такой на раздаче?)) Готов "забрать" на тесты.
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