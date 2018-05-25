Как упростить и ускорить доступ к данным гистограммы? - страница 2
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Он не умеет замки, например. Так что это не просто вопрос удобства.
Он не умеет замки, например. Так что это не просто вопрос удобства.
Просто тема находится в ветке MQL4.
Он не умеет замки, например. Так что это не просто вопрос удобства.
Не умеет чего???
Не умеет чего???
Просто я не одну статью сравнительную просмотрел и везде пишут "Отсутствует возможность локирования позиций."
А теперь вы мне ещё напишите, что пятый может с индикаторами от четвёрки работать :)
Просто я не одну статью сравнительную просмотрел и везде пишут "Отсутствует возможность локирования позиций."
А теперь вы мне ещё напишите, что пятый может с индикаторами от четвёрки работать :)
Любой индикатор с четвёрки можно сравнительно легко переписать на пятёрку.
А может такое быть, что во время копирования данных в массив по iCustom() добавится новый элемент в оригинальный буфер и цикл скопирует повторно либо пропустит (в зависимости от направления прохода) какой-то элемент?
такой вопрос приходил в голову лет 40 назад. Потом понял, что в каждый момент времени процессор выполняет одну функцию. Исключения - прерывания от клика мышью и т.п. но потом возвращается к прерванной.
Прошло 40 лет и многопоточное программирование начало быть обыденностью, а данный вопрос вновь обрёл актуальность. Опять, таки, это тонкий вопрос к разработчикам.