Как упростить и ускорить доступ к данным гистограммы? - страница 2

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Alexey Viktorov:

  1. Я не зря просил Артёма не советовать переход... Я сам посоветую ПЕРЕХОДИТЕ на MQL5 и будет вам счастье.


Он не умеет замки, например. Так что это не просто вопрос удобства.

 
vipermagi:


Он не умеет замки, например. Так что это не просто вопрос удобства.

Правда? Не умеет замки (локи) ?
Как там на Луне?
 
Sergey Kolemanov:

Просто тема находится в ветке MQL4. 

А мне не видно раздел с мобильного...
Думал речь о пятёрке.
 
vipermagi:


Он не умеет замки, например. Так что это не просто вопрос удобства.

Не умеет чего???


 
Alexey Viktorov:

Не умеет чего???


Просто я не одну статью сравнительную просмотрел и везде пишут "Отсутствует возможность локирования позиций."


А теперь вы мне ещё напишите, что пятый может с индикаторами от четвёрки работать :)

 
vipermagi:

Просто я не одну статью сравнительную просмотрел и везде пишут "Отсутствует возможность локирования позиций."


А теперь вы мне ещё напишите, что пятый может с индикаторами от четвёрки работать :)

Любой индикатор с четвёрки можно сравнительно легко переписать на пятёрку.

 
А может такое быть, что во время копирования данных в массив по iCustom() добавится новый элемент в оригинальный буфер и цикл скопирует повторно либо пропустит (в зависимости от направления прохода) какой-то элемент?
[Удален]  
vipermagi:
А может такое быть, что во время копирования данных в массив по iCustom() добавится новый элемент в оригинальный буфер и цикл скопирует повторно либо пропустит (в зависимости от направления прохода) какой-то элемент?
такой вопрос приходил в голову лет 40 назад. Потом понял, что в каждый момент времени процессор выполняет одну функцию. Исключения - прерывания от клика мышью и т.п. но потом возвращается к прерванной.
 
Дед пенсионер:
такой вопрос приходил в голову лет 40 назад. Потом понял, что в каждый момент времени процессор выполняет одну функцию. Исключения - прерывания от клика мышью и т.п. но потом возвращается к прерванной.

Прошло 40 лет и многопоточное программирование начало быть обыденностью, а данный вопрос вновь обрёл актуальность. Опять, таки, это тонкий вопрос к разработчикам.

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