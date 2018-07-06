GBR/JPY - страница 2
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Георгий, так присоединяйтесь и покажите мастер класс, будут думаю все рады, подскажите как и куда?! Пока ничего не увидел от вас.
Дык речь же вроде как про пару GPB/JPY, а вы мне показываете сигналы, где этой пары нет...
А насчет "мастер-класс" - дык это как раз я жду мастер-класса, и показываю, что у меня опыта значительно больше, а показать-то и нечего...
Дык речь же вроде как про пару GPB/JPY, а вы мне показываете сигналы, где этой пары нет...
сори, а можете показать сигналы именно по этой паре?
сори, а можете показать сигналы именно по этой паре?
Да у меня 350 ТС ! По каждой сигналить, что ли ?
Я показал график лучших по этой паре. Даже не скрываю принципов ТС.
Могу показать график худших.
Дык речь же вроде как про пару GPB/JPY, а вы мне показываете сигналы, где этой пары нет...
А насчет "мастер-класс" - дык это как раз я жду мастер-класса, и показываю, что у меня опыта значительно больше, а показать-то и нечего...
вроде,там где просадка -100%, в истории сделок тоже есть фунт ена, а говорите нету, ну ладно, здесь тема не о том какой я крутой на форексе, давайте просто обсуждать фунта!!!
Попробовал зайти по паре gbrjpy в баи от приора,после перебитие хая предыдущей волны, куда идем не знаю, так как сэлы были импульсные, а бай как всегда идет в натяжку, пока импульсных свечей на бай нету, пока в приоритете остается уровень 150.28, возможен поход 152.45, если конечно раньше времени не развернет в продажи. Буду смотреть по ситуации.
Скажи нам, сколько ты уже $миллионов поднял на форе и мы скажем чего стоит твоя "аналитика". :D
Prischep, где ты увидел в этой ветке аналитику??? Ты пересмотрел телевизор???