GBR/JPY
Просматриваю историю по gbrjpy на 15м тф, ну проще не бывает, разворот классика, поддержка становится сопротивлением, пробитие-тэст с обратной стороны, что еще нужно спрашиваю себя для успешной стабильной торговли)), но друзья, как всегда на истории все мастера,типа меня), но будем пробовать подстраиваться под рынок, рассматривать интересные места для входа,одним словом всем удачной торговли!!!
Кстате, предыдущую неделю отторговал неплохо, отталкивался от часовых уровней, вход был с младших таймов м1тф.
ну, молодец ! разбогатеешь - станешь депутатом,
там тоже можно торговать, причем без рисков.
ну, молодец ! разбогатеешь - станешь депутатом,
там тоже можно торговать, причем без рисков.
да тут палка с двух концов), перебитие предыдущей волны, левое плечо тоже перебито, да еще накопление под приором,одним словом будем смотреть в моменте.
Ну и где "торговля" ?
Сделок-то - как кот наплакал.
У меня на этой паре - 16 ТС !
Вот тройка лучших:
Ну и где "торговля" ?
У меня на этой паре - 16 ТС !
Сейчас будет тройка лучших...
Георгий, так присоединяйтесь и покажите мастер класс, будут думаю все рады, подскажите как и куда?! Пока ничего не увидел от вас.
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