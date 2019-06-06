Режимы заключения сделок
Придется спустя 10 лет снова поднять этот вопрос. Потому что я тоже не нашел в документации, чем различаются эти режимы исполнения. Сейчас там добавился еще 4-й вариант "биржевое исполнение".
И чтоб два раза не вставать - я так и не нашел в документации, что надо задать ордеру для его исполнения как лимитного, т.е. по заданной цене или лучше.
Максим:
В документации сказано следующее:
Возможные режимы заключения сделок по конкретному инструменту определены в перечислении ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Торговля по запросу
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Торговля по потоковым ценам
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Исполнение ордеров по рынку
Можно пояснить более подробно разницу между этими режимами и в чём их особенность?
Что такое текущие цены и потоковые цены?
Почему в "Исполнении ордеров по рынку" нет цены? Используется текущая?
В зависимости от этого значения необходимо использовать разные режимы открытия ордера (ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS)?
В справке по МТ5 написано
Общие принципы - Торговые операции - MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит...
Спасибо огромное. Не знал, что документация частично перенесена на www.metatrader5.com
Но второй вопрос остается.
