Режимы заключения сделок

В документации сказано следующее:

Возможные режимы заключения сделок по конкретному инструменту определены в перечислении  ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

Идентификатор

Описание

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Торговля по запросу

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Торговля по потоковым ценам

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Исполнение ордеров по рынку

 

Можно пояснить более подробно разницу между этими режимами и в чём их особенность?

Что такое текущие цены и потоковые цены?

Почему в "Исполнении ордеров по рынку" нет цены? Используется текущая?

В зависимости от этого значения необходимо использовать разные режимы открытия ордера (ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS)? 

 
Придется спустя 10 лет снова поднять этот вопрос. Потому что я тоже не нашел в документации, чем различаются эти режимы исполнения. Сейчас там добавился еще 4-й вариант "биржевое исполнение".
И чтоб два раза не вставать - я так и не нашел в документации, что надо задать ордеру для его исполнения как лимитного, т.е. по заданной цене или лучше.
 
В справке по МТ5 написано


Общие принципы - Торговые операции - MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит...
 
Спасибо огромное. Не знал, что документация частично перенесена на www.metatrader5.com

Но второй вопрос остается.
