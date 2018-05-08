Почему компилятор не ловит такие ошибки?

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if( ...);

Случайно ошмёток от старого года(;) остался не удалённым, целый час искал причину неработоспособности. Условие if() из-за этого не работало.

 
khorosh:

if( ...);

Случайно ошмёток от старого года(;) остался не удалённым, целый час искал причину неработоспособности. Условие if() из-за этого не работало.

Тело условия может быть пустым. Да, смысла в этом нет, но тем не менее, синтаксис верен.

 
khorosh:

if( ...);

Случайно ошмёток от старого года(;) остался не удалённым, целый час искал причину неработоспособности. Условие if() из-за этого не работало.

выдает предупреждение empty controlled statement found     в MQL5то же

     Если написать if()   - ошибка 'if' - expression expected

 
Konstantin Erin:

выдает предупреждение empty controlled statement found     в MQL5то же

     Если написать if()   - ошибка 'if' - expression expected

Действительно. А я что-то не обратил на это предупреждение. Спасибо, теперь буду знать.

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