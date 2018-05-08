Почему компилятор не ловит такие ошибки?
if( ...);
Случайно ошмёток от старого года(;) остался не удалённым, целый час искал причину неработоспособности. Условие if() из-за этого не работало.
Тело условия может быть пустым. Да, смысла в этом нет, но тем не менее, синтаксис верен.
if( ...);
Случайно ошмёток от старого года(;) остался не удалённым, целый час искал причину неработоспособности. Условие if() из-за этого не работало.
выдает предупреждение empty controlled statement found в MQL5то же
Если написать if() - ошибка 'if' - expression expected
выдает предупреждение empty controlled statement found в MQL5то же
Если написать if() - ошибка 'if' - expression expected
Действительно. А я что-то не обратил на это предупреждение. Спасибо, теперь буду знать.
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if( ...);
Случайно ошмёток от старого года(;) остался не удалённым, целый час искал причину неработоспособности. Условие if() из-за этого не работало.