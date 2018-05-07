Как узнать номер счёта

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Добрый день! Как узнать номер счёта? Давно не заходил  и не помню какой счёт привязал. Можно ли сдесь как-то узнать?
 
Valentin Licov:
Добрый день! Как узнать номер счёта? Давно не заходил  и не помню какой счёт привязал. Можно ли сдесь как-то узнать?

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