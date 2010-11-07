Не в пику разработчикам!
Дайте кто-нибудь стакан ему или стопку. Ведь ничего ж не понять .
Какие проблемы. Вот стакан... :)
Interesting:А почему пустой ?
Valmars:
Так выходные ведь :)
да и счет "не верный"...
Interesting:А что, на выходные (или на период между сессиями) стакан обнуляется или сохраняет состояние на момент последней котировки, как и цена ?
AlexSTAL:Ну , я так и думал.
---
самое печальное - на альпари сайте (русскоговорящем) уже вообще ни слуху ни духу про Мт5...
Другие (US) - "неврный счёт".
Кто мешает стакан моделировать на "базовой" станции?
Ошиблись два раза однако! NT 7.0.22 и реального счета, а не симулятора. Просто в данный момент в стакане выбран счет-симулятор, но это ни на что не влияет.
до слёз обидно когда не слышат!
Но не взирая ни на что - МТ-решения уже стандарт.
И лучшего (пускай не 100% корректного) интерфейса вы нигде не найдёте.
Пусть меня опять банят - но ведь лучшая розничная платформа - почти готова!
и тут, опять запах прогорклого масла из кухни...
придержите продукт еще на пол года. уберите глюки графики... и не тока.
да не перечесть.
И тогда опять можно корпоративный ресурс на разработку "корпоративного масштаба" направить..
почивая на лаврах.
но дайте гарантировано стакан. доступ к инфо которой не дает ни один (почти.. но ограниченный провайдерами ликвидности, это я о NT6-7 говорю. Дюк в индикаторах только одну валюту-графика и только одну цену позволяет увидеть - динозавры.. :о). а о стратеджи тестостеронах умолчу вовсе. хотя трейдСтейш уже привычен стал многим).
Не спешите - вы впереди опять!
;)