Не в пику разработчикам!

до слёз обидно когда не слышат!

Но не взирая ни на что - МТ-решения уже стандарт.

И лучшего (пускай не 100% корректного) интерфейса вы нигде не найдёте.

Пусть меня опять банят - но ведь лучшая розничная платформа - почти готова!

 и тут, опять запах прогорклого масла из кухни...

придержите продукт еще на пол года.  уберите глюки графики... и не тока.

да не перечесть.

И тогда опять можно корпоративный ресурс на разработку "корпоративного масштаба" направить.. 

почивая на лаврах.

но дайте гарантировано стакан. доступ к инфо которой не дает ни один (почти.. но ограниченный провайдерами ликвидности, это я о NT6-7 говорю. Дюк в индикаторах только одну валюту-графика и только одну цену позволяет увидеть - динозавры.. :о). а о стратеджи тестостеронах умолчу вовсе. хотя трейдСтейш уже привычен стал многим).

Не спешите - вы впереди опять!

;)

 
Дайте кто-нибудь стакан ему или стопку. Ведь ничего ж не понять .
Какие проблемы. Вот стакан... :)



 
Interesting:

Какие проблемы. Вот стакан... :)


А почему пустой ?
Valmars:
А почему пустой ?

Так выходные ведь :)

да и счет "не верный"...

 
А что, на выходные (или на период между сессиями) стакан обнуляется или сохраняет состояние на момент последней котировки, как и цена ?
 
Valmars:
А что, на выходные (или на период между сессиями) стакан обнуляется или сохраняет состояние на момент последней котировки, как и цена ?

 
AlexSTAL:

Ну , я так и думал.
 
AlexSTAL:

Стакан  у Вас не MT5.

a симулятора NT...

6.5

;)

---

самое печальное - на альпари сайте (русскоговорящем) уже вообще ни слуху ни духу про Мт5...

Другие (US) - "неврный счёт".

Кто мешает стакан моделировать на "базовой" станции?

 
Mischek:
Дайте кто-нибудь стакан ему или стопку. Ведь ничего ж не понять .

А вы всё со своим не угомонитесь...

Не знаю как, но Вам точно нуно расширять кругозор.

Не ширяясь! А Ширяева впору и прочесть.

;)

 
avatara:

Стакан  у Вас не MT5.

a симулятора NT...

6.5

Ошиблись два раза однако! NT 7.0.22 и реального счета, а не симулятора. Просто в данный момент в стакане выбран счет-симулятор, но это ни на что не влияет.


