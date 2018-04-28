летнее зимнее время в Дукасе

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Собственно обнаружил, Дукас не переводит стрелки. Поэтому 2 раза в год надо дробить историю на куски и применять смещение +2 или +3 часов чтоб залить историю на другой торговый сервер. 

Может уже кто-то решал эту проблему ? У кого то может есть какая то приблуда, чтоб не вылавливать эти куски при загрузке ? 

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Тоже сталкивался с этой проблемой. С помощью утилиты Tickstory закачиваю историю дукаскопи. Там есть возможность выбора автоматического сдвига времени:


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