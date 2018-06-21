Задачка по математике (школьная) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть формула: P2 = 100 / (100+R2) - 10'000 / (100 + R2) ^ 2
График (по x - R2, по y - P2)
Найти корни при P = 0.2: 100 / (100+R2) - 10'000 / (100 + R2) ^ 2 - 0.2 = 0
Судя по графику, у нас квадратное уравнение с двумя корнями. Но как подступиться к нему в голову не приходит.
Найти корни при P = 0.2: 100 / (100+R2) - 10'000 / (100 + R2) ^ 2 - 0.2 = 0
Сдавали базовый или профильный ЕГЭ по математике? Сколько баллов набрали?
Сдавали базовый или профильный ЕГЭ по математике? Сколько баллов набрали?
Был лучшего мнения.
Был лучшего мнения.
Любой семиклассник решит эту задачу, если учился по обычной образовательной программе в средней школе.
Любой семиклассник решит эту задачу, если учился по обычной образовательной программе в средней школе.
Я так понимаю, что вопрос в программировании решения, а не просто математическом решении...
Я так понимаю, что вопрос в программировании решения, а не просто математическом решении...
https://www.google.com/search?q=решение+квадратных+уравнений
Любой семиклассник решит эту задачу, если учился по обычной образовательной программе в средней школе.
В общем сам додумался, вся трудность была в приведении к традиционному виду. Получилось что-то вроде:
100 * (100 + R2) / (100 + R2) ^2 = 10'000 + 0.2 * (100 + R2) ^2 / (100 + R2) ^ 2
После сокращения знаменателей в итоге вышло: 60R2 - 2000 - 0.2R2^2
Все сводится к обычному квадратному уравнению.
Y= 100 + R2
Y^2- 500Y + 5000 = 0
Вроде как не ошибся... Решай дальше.