Задачка по математике (школьная) - страница 2

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Есть формула: P2 = 100 / (100+R2) - 10'000 / (100 + R2) ^ 2

График (по x - R2, по y - P2)

Найти корни при P = 0.2:   100 / (100+R2) - 10'000 / (100 + R2) ^ 2 - 0.2 = 0

Судя по графику, у нас квадратное уравнение с двумя корнями. Но как подступиться к нему в голову не приходит.

 
pavlick_:

Найти корни при P = 0.2:   100 / (100+R2) - 10'000 / (100 + R2) ^ 2 - 0.2 = 0

Сдавали базовый или профильный ЕГЭ по математике? Сколько баллов набрали?

 
fxsaber:

Сдавали базовый или профильный ЕГЭ по математике? Сколько баллов набрали?

Был лучшего мнения.

 
pavlick_:

Был лучшего мнения.

Любой семиклассник решит эту задачу, если учился по обычной образовательной программе в средней школе.

 
fxsaber:

Любой семиклассник решит эту задачу, если учился по обычной образовательной программе в средней школе.

Я так понимаю, что вопрос в программировании решения, а не просто математическом решении...

 
Aleksey Vyazmikin:

Я так понимаю, что вопрос в программировании решения, а не просто математическом решении...

https://www.google.com/search?q=решение+квадратных+уравнений

решение квадратных уравнений - Поиск в Google
решение квадратных уравнений - Поиск в Google
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Квадратное уравнение — это уравнение вида ax2 + bx + c = 0, где a не равно 0. где D = b2 - 4ac — дискриминант многочлена ax2 + bx + c. Если D > 0, то уравнение имеет два различных вещественных корня. Если D = 0, то оба корня вещественны и равны. Решение квадратных уравнений Решение квадратных уравнений - Павел Бердов...
 
fxsaber:

Любой семиклассник решит эту задачу, если учился по обычной образовательной программе в средней школе.

Ну я рад за вас и семиклассников. Видимо я не столь одарён, да и учился так себе, успехов.
 

В общем сам додумался, вся трудность была в приведении к традиционному виду. Получилось что-то вроде:

100 * (100 + R2) / (100 + R2) ^2 = 10'000 + 0.2 * (100 + R2) ^2 / (100 + R2) ^ 2

После сокращения знаменателей в итоге вышло: 60R2 - 2000 - 0.2R2^2

 

Все сводится к обычному квадратному уравнению.

Y= 100 + R2

Y^2- 500Y + 5000 = 0

Вроде как не ошибся... Решай дальше.

 
Georgiy Merts, спасибо.
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