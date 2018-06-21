Задачка по математике (школьная)

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Ребята, помогайте. В общем сломал мозг на "школьной" задачке, как её решить не перебором в цикле, а выводом формулы?

Y
/|\
 |        / Ymax   --|
 |       /           |
 |      /            |
 |     /              > f  (Ymax - Ymin)
 |    /              |
 |   / Ymin        --|
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Дано:
Vmin = 1 / Ymin
Vmax = 1 / Ymax
K = Vmin / Vmax
Ymax = Ymin + f
Ymin > 1

Вопрос: найти Ymin и Ymax получив на вход K и f.

Путём простых упрощений получается: Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K. Всё, круг замкнулся, для нахождения Ymin нужен Ymin.

 
pavlick_:

Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K. Всё, круг замкнулся, для нахождения Ymin нужен Ymin.

Ymin = f / (K - 1). Это, вроде, 5-й класс: решите уравнение X = (X + a) / b.

 
fxsaber:

Ymin = f / (K - 1). Это, вроде, 5-й класс: решите уравнение X = (X + a) / b.

Спасибо, да, вроде похоже на квадратное уравнение. Позже опробую. Вообще это с чисто практической целью - подогнать волатильность синтетического инструмента в определённые рамки на разных участках графика (внизу и вверху), т.е. сдвинуть весь график достаточно высоко.

 
Методом глубокой нейронной обработки вам тут сделают... и ничего не поймешь )) гыгыгыгы
 
pavlick_:

Спасибо, да, вроде похоже на квадратное уравнение.

Линейное.

 

раскрываем скобки получаем : 

X-X/b =a/b;

X-X/a=0;

Отсюда логически получаем : \

а =1; X и b  - любые числа 

И что-то мне подсказывает, что нифига не получится.

 
pavlick_:

Ребята, помогайте. В общем сломал мозг на "школьной" задачке, как её решить не перебором в цикле, а выводом формулы?

Путём простых упрощений получается: Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K. Всё, круг замкнулся, для нахождения Ymin нужен Ymin.

Пожалуйста. Решение простейшее через линейную систему уравнений.

Извините, оформить красиво поленился.

Решение

 
Спасибо. Vadim Zotov вам отдельная благодарность.
 
pavlick_:

Ребята, помогайте. В общем сломал мозг на "школьной" задачке, как её решить не перебором в цикле, а выводом формулы?

Путём простых упрощений получается: Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K. Всё, круг замкнулся, для нахождения Ymin нужен Ymin.

Так ведь сразу получается из вашего Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K, без системы уравнений:

Ymin = (Ymin + f) / K;   K * Ymin = Ymin + f;   (K - 1) * Ymin = f;  Ymin = f / (K - 1).

 
Vladimir:

Так ведь сразу получается из вашего Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K, без системы уравнений:

Ymin = (Ymin + f) / K;   K * Ymin = Ymin + f;   (K - 1) * Ymin = f;  Ymin = f / (K - 1).

Да, хитро, не догадался. Пробелы в образовании ...

 
Панаберут панимаишшшшшшшшшшшь па абйивлению .....и куда толька  Dmitiry Ananiev смотрит ??? Ведь проил же его :  "  Экзаменуй этих школьников перед запуском во фриланс , а то развелось панимаишшшшь  ......................"
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