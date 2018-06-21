Задачка по математике (школьная)
Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K. Всё, круг замкнулся, для нахождения Ymin нужен Ymin.
Ymin = f / (K - 1). Это, вроде, 5-й класс: решите уравнение X = (X + a) / b.
Ymin = f / (K - 1). Это, вроде, 5-й класс: решите уравнение X = (X + a) / b.
Спасибо, да, вроде похоже на квадратное уравнение. Позже опробую. Вообще это с чисто практической целью - подогнать волатильность синтетического инструмента в определённые рамки на разных участках графика (внизу и вверху), т.е. сдвинуть весь график достаточно высоко.
Спасибо, да, вроде похоже на квадратное уравнение.
Линейное.
раскрываем скобки получаем :
X-X/b =a/b;
X-X/a=0;
Отсюда логически получаем : \
а =1; X и b - любые числа
И что-то мне подсказывает, что нифига не получится.
Ребята, помогайте. В общем сломал мозг на "школьной" задачке, как её решить не перебором в цикле, а выводом формулы?
Путём простых упрощений получается: Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K. Всё, круг замкнулся, для нахождения Ymin нужен Ymin.
Пожалуйста. Решение простейшее через линейную систему уравнений.
Извините, оформить красиво поленился.
Ребята, помогайте. В общем сломал мозг на "школьной" задачке, как её решить не перебором в цикле, а выводом формулы?
Путём простых упрощений получается: Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K. Всё, круг замкнулся, для нахождения Ymin нужен Ymin.
Так ведь сразу получается из вашего Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K, без системы уравнений:
Ymin = (Ymin + f) / K; K * Ymin = Ymin + f; (K - 1) * Ymin = f; Ymin = f / (K - 1).
Так ведь сразу получается из вашего Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K, без системы уравнений:
Ymin = (Ymin + f) / K; K * Ymin = Ymin + f; (K - 1) * Ymin = f; Ymin = f / (K - 1).
Да, хитро, не догадался. Пробелы в образовании ...
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Ребята, помогайте. В общем сломал мозг на "школьной" задачке, как её решить не перебором в цикле, а выводом формулы?
Путём простых упрощений получается: Ymin = Ymax / K = (Ymin + f) / K. Всё, круг замкнулся, для нахождения Ymin нужен Ymin.