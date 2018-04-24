Тиковый тестерный грааль. Как сделать из тестерного "грааля" - грааля на реальном счете. Или это работает только на демо-счетах? - страница 2

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Alexander Ivanov:

у меня не этот бот, мой простой тиковый скальпер,

вот мечтаю, чтобы бот работал также как на видео )

Искал искал этот бот и нашел это - ASSAR V9,  пишут, что скрипт тот переделали в бота.

На тестере гралька.

Че-то он на грааль не похож. Даже в тестере унылый какой-то.

На картинке GBPUSD 1m с начала года по сегодня. Альпари. Другие пары и ТФ не лучше выглядят.


 
haha)😂😂
Главное не слился.
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