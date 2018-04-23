Помогите разобраться с OrderSend
Этот код работает без ошибок:
result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);
Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):
result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);
Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!
Возможно в стопе не верный шаг цены или же не верная точность цены указана.
Этот код работает без ошибок:
result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);
Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):
result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);
Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!
Попробуйте поискать в "Полезных функциях" правильный запрос на выставление ордеров:
https://www.mql5.com/ru/forum/131859
- 2011.02.18
- www.mql5.com
Этот код работает без ошибок:
result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);
Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):
result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);
Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!
не весь код, никто не поможет...
могу утверждать с 99% уверенностью, что топикстартер подставив вместо BUY - SELL забыл пересчитать стоплосс и тейкпрофит (как минимум их местами нуно поменять )))
ну и очевидная ошибка всех начинающих цены не нормализованы
Аж слёзы накатываются, какой мусор попадает в маркет.
Этот код работает без ошибок:
result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):
result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!
Проверьте, учтена ли величина StopLevel()
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Этот код работает без ошибок:
result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);
Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):
result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);
Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!