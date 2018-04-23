Помогите разобраться с OrderSend

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Этот код работает без ошибок:

result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);


Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):

result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);


Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!

 
Вадим Контарев:

Этот код работает без ошибок:

result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);


Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):

result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);


Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!

Возможно в стопе не верный шаг цены или же не верная точность цены указана.

 
Вадим Контарев:

Этот код работает без ошибок:

result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);


Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):

result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);


Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!

Попробуйте поискать в "Полезных функциях" правильный запрос на выставление ордеров:

https://www.mql5.com/ru/forum/131859

Только "Полезные функции от KimIV".
Только "Полезные функции от KimIV".
  • 2011.02.18
  • www.mql5.com
Все функции взяты из этой ветки - http://forum.mql4...
 
Вадим Контарев:

Этот код работает без ошибок:

result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);


Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):

result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);


Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!

не весь код, никто не поможет...

 

могу утверждать с 99% уверенностью, что топикстартер подставив вместо BUY - SELL забыл пересчитать стоплосс и тейкпрофит (как минимум их местами нуно поменять )))

ну и очевидная ошибка всех начинающих цены не нормализованы

 

Вот старый ответ саппорта на подобную ошибку:


 
Аж слёзы накатываются, какой мусор попадает в маркет.
 
Vitaly Muzichenko:
Аж слёзы накатываются, какой мусор попадает в маркет.
платочек трейдера
 
Вадим Контарев:

Этот код работает без ошибок:

result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrGreen);

Но этот просто не открывает ордера (#130 (Неправильные стопы)):

result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,loss,profit,NULL,magicNumber,0,clrRed);

Никак не могу понять в чём разница (кроме заметных 3-ёх параметров). Помогите разобраться!!!

Проверьте, учтена ли величина StopLevel()

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