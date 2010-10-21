mq4.com - PHP error
Зарабатывать виртуальные деньги - не самое продуктивное занятие, хотя и может развеять скуку. Подождем установки MT5 на реал.
Кто-то ждет, а кто-то зарабатывает.
ага! статьи строчить - например!
;)
ага! статьи строчить - например!
;)
А при помощи сервиса Работа разве нельзя? Да и на чемпионате можно хорошо заработать, правда только трем участникам :)
PS
А торговать на МТ4 при анализе в МТ5 и вовсе никто не запрещал пока...
ага - среднее стало еще робастее...
;)
А можно поподробней, чем анализ MT5 лучше анализа MT4? Есть ли какие-то принципиально новые инструменты?
В мт4 10 функций напишешь, и уже ни чего не понятно.
Да и побыстрее мт5.
Вот и все отличия))
ООП есть, события есть, анализ в выходные есть, мультивалютный тестер есть. Мало?
С ООП удобнее проводить сложный анализ - не запутаешься в коде.
ООП есть, события есть, анализ в выходные есть, мультивалютный тестер есть. Мало?Не все
Ну разве что проверка мультивалютных стратегий... Остальное не имеет отношения к анализу.
Может еще что-то?
