mq4.com - PHP error

он "лежит" конкретно!

Это новый ход хозяев. Нехрен там ошиватЬся!

Вот Мишек - тут уже "завсегдатай"...

;)

Все на МТ5!

DDD

 
Зарабатывать виртуальные деньги - не самое продуктивное занятие, хотя и может развеять скуку. Подождем установки MT5 на реал.
Кто-то ждет, а кто-то зарабатывает.
 
ага! статьи строчить - например!

;)

А при помощи сервиса Работа разве нельзя? Да и на чемпионате можно хорошо заработать, правда только трем участникам :)

PS

А торговать на МТ4 при анализе в МТ5 и вовсе никто не запрещал пока...

ага - среднее стало еще робастее...

;)

 
А можно поподробней, чем анализ MT5 лучше анализа MT4? Есть ли какие-то принципиально новые инструменты?
 
С ООП удобнее проводить сложный анализ - не запутаешься в коде.

В мт4 10 функций напишешь, и уже ни чего не понятно.

Да и побыстрее мт5.

Вот и все отличия))

ООП есть, события есть, анализ в выходные есть, мультивалютный тестер есть. Мало?

Не все
 
Ну разве что проверка мультивалютных стратегий... Остальное не имеет отношения к анализу.

Может еще что-то?

