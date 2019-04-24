Индикаторы: RenkoOneBuffer
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RenkoOneBuffer:
Индикатор RenkoOneBuffer позволяет отображать графики Ренко в подокне индикатора. Тип графиков Ренко показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах.
При построении графика время не учитывается, используются лишь ценовые движения. По этой причине графики Ренко не похожи на графики цены.
В этом индикаторе рассчитывается один буфер индикатора H[], он соответствует максимальной цене бара Ренко High[].
Второй индикаторный буффер L[] не является расчетным - он информационный и служит для визуализации минимальной цены бара Ренко (Low[] = Ренко High - BoxSize).
Чем может быть интересен этот индикатор?
Автор: Igor Makanu