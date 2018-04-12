размер кредитного плеча - страница 3

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Ramiz Mavludov:
Наверно много скальперов развелось,  которые за счет большого плеча рубят зеленых евро),  вот и решили срезать ветки... Другого обьяснения не вижу.

Скорее нет, развелось много скам-компаний вокруг бинарных опционов

 
А если кому-то нужна регуляция по ГК РФ то пусть открывает сделки на ММВБ, никто же не запрещает ))))
 
transcendreamer:

Скорее нет, развелось много скам-компаний вокруг бинарных опционов

Как это может повлиять на снижение КрПл? 

 
STARIJ:
Меньше плечо - меньше лот - пропорционально меньше прибыль...

Большее плечо, большой лот, ускоренный слив

 
Alexey Volchanskiy:

А это как технически?? Брокер дает 200, а вы сильной магией превращаете его в 20? ))

просто программно можно следить за просадкой. Использовать для этого плечо это конечно дикость.
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