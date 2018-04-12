размер кредитного плеча - страница 3
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Наверно много скальперов развелось, которые за счет большого плеча рубят зеленых евро), вот и решили срезать ветки... Другого обьяснения не вижу.
Скорее нет, развелось много скам-компаний вокруг бинарных опционов
Скорее нет, развелось много скам-компаний вокруг бинарных опционов
Как это может повлиять на снижение КрПл?
Меньше плечо - меньше лот - пропорционально меньше прибыль...
Большее плечо, большой лот, ускоренный слив
А это как технически?? Брокер дает 200, а вы сильной магией превращаете его в 20? ))