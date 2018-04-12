Экспорт данных из MetaTrader 4 в Microsoft Excel
Подскажите что делаю неправильно?
в ячейку Excel ввожу формулу: =MT4|BID!EURUSD (ввожу вручную, не копирую)
после чего появляется ошибка
- Преобразование формул в формат Excel при вводе = галка стоит
- Разрешить DDE сервер = галка стоит
Возьмите файл примера из папки MT4. Его и редактируйте. Без него не получится.
Возьмите файл примера из папки MT4. Его и редактируйте. Без него не получится.
Открыл файл, Нажал обновить в всплывающем окне, и цены стали отображаться неправильно EURUSD GBPUSD = #######
Ввел формулу вручную по EURUSD отображается совсем не то! хотя добавил инструменты NZD и AUD = Отображается правильно!
и еще как выбрать таймфрейм =4 часа?
Открыл файл, Нажал обновить в всплывающем окне, и цены стали отображаться неправильно EURUSD GBPUSD = #######
Такое бывает, если данные невозможно отобразить в текущей высоте или ширине ячейки. Таким образом, нужно всего лишь изменить то и/или другое измерение ячейки.
Ввел формулу вручную по EURUSD отображается совсем не то! хотя добавил инструменты NZD и AUD = Отображается правильно!
и еще как выбрать таймфрейм =4 часа?
Никак. Данные от ТФ здесь не зависят. В столбцах High и Low отображается максимальная и минимальная цена за день аналогично тому, как они отображаются в Обзоре рынка:
Добрый день.
Вопрос такой:
Как по DDE передать символ у которого в названии присутствует символ "#" (диез).
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Подскажите что делаю неправильно?
в ячейку Excel ввожу формулу: =MT4|BID!EURUSD (ввожу вручную, не копирую)
после чего появляется ошибка
- Преобразование формул в формат Excel при вводе = галка стоит
- Разрешить DDE сервер = галка стоит