Экспорт данных из MetaTrader 4 в Microsoft Excel

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Подскажите что делаю неправильно?

в ячейку Excel ввожу формулу: =MT4|BID!EURUSD (ввожу вручную, не копирую)

после чего появляется ошибка

ошибка

- Преобразование формул в формат Excel при вводе = галка стоит

- Разрешить DDE сервер = галка стоит

 
Роман Дворецкий:

Подскажите что делаю неправильно?

в ячейку Excel ввожу формулу: =MT4|BID!EURUSD (ввожу вручную, не копирую)

после чего появляется ошибка

- Преобразование формул в формат Excel при вводе = галка стоит

- Разрешить DDE сервер = галка стоит

Возьмите файл примера из папки MT4. Его и редактируйте. Без него не получится.

 
Ihor Herasko:

Возьмите файл примера из папки MT4. Его и редактируйте. Без него не получится.

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Открыл файл, Нажал обновить в всплывающем окне, и цены стали отображаться неправильно EURUSD GBPUSD = ####### 

Ввел формулу вручную по EURUSD отображается совсем не то! хотя добавил инструменты NZD и AUD = Отображается правильно!

и еще как выбрать таймфрейм =4 часа?

 
Роман Дворецкий:

Открыл файл, Нажал обновить в всплывающем окне, и цены стали отображаться неправильно EURUSD GBPUSD = #######

Такое бывает, если данные невозможно отобразить в текущей высоте или ширине ячейки. Таким образом, нужно всего лишь изменить то и/или другое измерение ячейки.

Ввел формулу вручную по EURUSD отображается совсем не то! хотя добавил инструменты NZD и AUD = Отображается правильно!

и еще как выбрать таймфрейм =4 часа?

Никак. Данные от ТФ здесь не зависят. В столбцах High и Low отображается максимальная и минимальная цена за день аналогично тому, как они отображаются в Обзоре рынка:


 

Добрый день.
Вопрос такой:
Как по DDE передать символ у которого в названии присутствует символ "#" (диез).

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