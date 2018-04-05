Построение эпюр на графике как на сопромате и нахождение точки силы.
Кто нибудь так пробовал?
Alexander Ivanov:как на скрине выше?
Кто нибудь так пробовал?
Кто нибудь так пробовал?
По 25 лотов сразу торговать? Не, не пробовал.
Суп с потрохами это новая торговая стратегия или графическая модель? Как-то не улавливаю суть, расскажите подробнее.
на это смотреть невозможно, как такое в себя вливать? )
если оставить лапшу с картохой и добавить курочки то нормно откуда у вас в заполярье курица..
Maxim Dmitrievsky:
на это смотреть невозможно, как такое в себя вливать? )
если оставить лапшу с картохой и добавить курочки то нормно откуда у вас в заполярье курица..
Ууу, это деликатес 👍👍👍
Попробуй как нибудь.
У нас куриц много;)) заполярные курицы))
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