Построение эпюр на графике как на сопромате и нахождение точки силы.

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Кто нибудь так пробовал?
 
Alexander Ivanov:
Кто нибудь так пробовал?
как на скрине выше?
 
По 25 лотов сразу торговать? Не, не пробовал.
 

примерно так рисую. 



 
 

Жирный суп из потрохов весной как раз, для поднятия жизненных сил :о))

 
Суп с потрохами это новая торговая стратегия или графическая модель? Как-то не улавливаю суть, расскажите подробнее. 
 
Sergey Vradiy:
Суп с потрохами это новая торговая стратегия или графическая модель? Как-то не улавливаю суть, расскажите подробнее. 

весной надо подкрепиться, тогда лучше торговать буду однака.

Суп с потрохов - это лучшая граальная модель будет :о))

[Удален]  

на это смотреть невозможно, как такое в себя вливать? )

если оставить лапшу с картохой и добавить курочки то норм

но откуда у вас в заполярье курица..
 
Maxim Dmitrievsky:

на это смотреть невозможно, как такое в себя вливать? )

если оставить лапшу с картохой и добавить курочки то норм

но откуда у вас в заполярье курица..

Ууу, это деликатес 👍👍👍
Попробуй как нибудь. 

У нас куриц много;)) заполярные курицы))
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