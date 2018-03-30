Пропал программист!!)

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Пропал программист выполнявший заказ --уже более 3 недель не подает признаков жизни(не отвечает и нет онлайн). Хотя обещал выполнить заказ 8-9 марта. Итого: робот состоит из 4 блоков (алгоритмов). Два из которых этот же программист отлично выполнил осенью 2017 (за исключением некоторых не больших багов-которые в ходе тестирования обнаруживаются. Тоже их должен был исправить к этому сроку). Далее я сделал заказ на работу 3 и 4 алгоритмов этого робота. И вот сейчас он не выходит на связь --компилируемые файлы только есть (1 и 2 алгоритмов) 3 и 4 не предоставил. Деньги за работу заморожены. Что посоветуете делать в такой ситуации?
 

Обратитесь в ServiceDesk сначала (не в арбитраж).

Попросите, чтобы они отправили бодрящую SMS, если вы не знаете других его контактов.

Затем уже через несколько дней, если снова не выйдет на связь - то тогда уже в арбитраж.

 
Mikhail Zhitnev:

Обратитесь в ServiceDesk сначала (не в арбитраж).

Попросите, чтобы они отправили бодрящую SMS, если вы не знаете других его контактов.

Затем уже через несколько дней, если снова не выйдет на связь - то тогда уже в арбитраж.

Я понял. Большое спасибо. Не знал что смс они могут отправить

 
Я то не против подождать--если что то  случилось серьезное (есть причина). Просто знать бы, что ожидание имеет смысл.
 

Ищут трейдеры,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Программиста какого-то
Лет двадцати.

 
))
 
Alexandr Saprykin:

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Программиста какого-то
Лет двадцати.

скорее всего в запой ушел, с прграммистами это бывает,

со всяким может случиться.

но люди, которые могут уйти в запой, очень надежные,

а потому ждите, он вернется и все сделает.

 
Denis Sartakov:

скорее всего в запой ушел, с прграммистами это бывает,

со всяким может случиться.

но люди, которые могут уйти в запой, очень надежные,

а потому ждите, он вернется и все сделает.

 
Denis Sartakov:

скорее всего в запой ушел, с прграммистами это бывает,

со всяким может случиться.

Так не бывает, бывает или запой, или программист.

В запой может уйти землеройка, тракторист, дворник. Но не программист, это интеллектуальная работа. Кто бухает, тот не сможет стать программистом, и таких никто искать не будет, да и не нужны они никому, даже самим себе.

 
Denis Sartakov:

скорее всего в запой ушел, с прграммистами это бывает,

со всяким может случиться.

но люди, которые могут уйти в запой, очень надежные,

а потому ждите, он вернется и все сделает.

Согласен--это уважительная причина. Просто сказал бы да и всё, а так ничего не знаешь--как с моря погоду ждёшь) Да и 3 недели для программиста как то многовато))) не потянет)

 
Vitaly Muzichenko:

Так не бывает, бывает или запой, или программист.

В запой может уйти землеройка, тракторист, дворник. Но не программист, это интеллектуальная работа. Кто бухает, тот не сможет стать программистом, и таких никто искать не будет, да и не нужны они никому, даже самим себе.

В плане компетентности хороший спец, с полу слова понимает. Но вот после нового года с прогулами что то плоховато стало) Я думаю может заболел. Тут тогда сильно заболеть надо было. Потому что другого варианта не выхода на связь трудно представить. Бросить наврятли--смысла вроде нет-заморожены деньги

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