Пропал программист!!)
- Фриланс и арбитраж. Нужно что-то менять, иначе тупик!
- выбор железа ( компьютера ) для работы
- Фрилансер пропал на год. Как вывести деньги из задания, если я не продавец?
Обратитесь в ServiceDesk сначала (не в арбитраж).
Попросите, чтобы они отправили бодрящую SMS, если вы не знаете других его контактов.
Затем уже через несколько дней, если снова не выйдет на связь - то тогда уже в арбитраж.
Обратитесь в ServiceDesk сначала (не в арбитраж).
Попросите, чтобы они отправили бодрящую SMS, если вы не знаете других его контактов.
Затем уже через несколько дней, если снова не выйдет на связь - то тогда уже в арбитраж.
Я понял. Большое спасибо. Не знал что смс они могут отправить
Ищут трейдеры,
Ищут пожарные,
скорее всего в запой ушел, с прграммистами это бывает,
со всяким может случиться.
но люди, которые могут уйти в запой, очень надежные,
а потому ждите, он вернется и все сделает.
скорее всего в запой ушел, с прграммистами это бывает,
со всяким может случиться.
но люди, которые могут уйти в запой, очень надежные,
а потому ждите, он вернется и все сделает.
скорее всего в запой ушел, с прграммистами это бывает,
со всяким может случиться.
Так не бывает, бывает или запой, или программист.
В запой может уйти землеройка, тракторист, дворник. Но не программист, это интеллектуальная работа. Кто бухает, тот не сможет стать программистом, и таких никто искать не будет, да и не нужны они никому, даже самим себе.
скорее всего в запой ушел, с прграммистами это бывает,
со всяким может случиться.
но люди, которые могут уйти в запой, очень надежные,
а потому ждите, он вернется и все сделает.
Согласен--это уважительная причина. Просто сказал бы да и всё, а так ничего не знаешь--как с моря погоду ждёшь) Да и 3 недели для программиста как то многовато))) не потянет)
Так не бывает, бывает или запой, или программист.
В запой может уйти землеройка, тракторист, дворник. Но не программист, это интеллектуальная работа. Кто бухает, тот не сможет стать программистом, и таких никто искать не будет, да и не нужны они никому, даже самим себе.
В плане компетентности хороший спец, с полу слова понимает. Но вот после нового года с прогулами что то плоховато стало) Я думаю может заболел. Тут тогда сильно заболеть надо было. Потому что другого варианта не выхода на связь трудно представить. Бросить наврятли--смысла вроде нет-заморожены деньги
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