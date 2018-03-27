Индикатор 30-60 минут
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый День!
Мне необходимо, чтобы в индикатор на 30 минутах брались значения из периода 60 минут. Вроде, ничего эксклюзивного, но вот происходит что-то, что моему пониманию недоступно.
Крестики рисуются СОВЕРШЕННО НЕ ТАМ, ГДЕ НАДО!
Обратил я внимание на это конкретно 08 марта 15:00 (на картинках)
(вот, все проблемы в мире от баб...)
А это значит, что и все остальные рисуются как Бог на душу положит.
Код прилагается. Что тут не так - совершенно не понимаю!