Чем торговать? - страница 2

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Aleksey Ivanov:
Я, почему-то, думал, что волатильность, наоборот, вредное качество для торговли.  

???  А на чем зарабатывать на рынке, как не на "волатильности"?     

Если волатильность - зло,  получается идеальный график для торговли  должен выглядеть так?  :) 

Game Over

 
MakanMosted:
я хотел именно на волотильности поработать,тут можно урвать свой кусок.

GBP/NZD попробуйте, Вам понравится

)

 
Aleksey Ivanov:
Я, почему-то, думал, что волатильность, наоборот, вредное качество для торговли.  

А зарабатывать на чем, как не на "волатильности"?    Идеальный график для торговли получается такой?   (Абсолютно безвредный. Волатильность=0)

Game Over

 
MakanMosted:
Но скорость изменения цены от обьёма ,не увеличиться

Зато увеличивается скорость изменения депозита :)   Вам ведь это в итоге нужно?   "можно заработать больше"

Так какая разница,  "с помощью чего" это получено?       "Волатильность" на FOREX  полностью в ваших руках  :)   Управляйте.

 
MakanMosted:

Хотелось бы узнать какая пара считается самой волатильной

BTC/USD, с плечом 100 вообще очень весело
 
Wizard2018:

А зарабатывать на чем, как не на "волатильности"?    Идеальный график для торговли получается такой?   (Абсолютно безвредный. Волатильность=0)


Ну и нормально. Прибыль уже больше, чем у 95-и % трейдеров. 
Кратчайший путь к успеху на форекс. xD 

 
Artem Prischepa:

Ну и нормально. Прибыль уже больше, чем у 95-и % трейдеров. 
Кратчайший путь к успеху на форекс. xD 

Если этому графику еще и наклон придать, то совсем будет хорошо (попадете в 5% успешных). Ну а если на него  случайного шума (да не нормально распределенного, а с периодическими  выбросами  порядка  6-10 стд, что  будут сбивать стопы) подкинуть, с стд раз в сто больше, чем приращение на нем, то получите Ваш искомый  высоко волатильный  процесс (и  попадете обратно  в 95% хронических сливаков). 
 
Renat Akhtyamov:

GBP/NZD попробуйте, Вам понравится

)

Вкратце, что там на данный момент происходит... если можно конечно.

 
Sergey Novokhatskiy:

Вкратце, что там на данный момент происходит... если можно конечно.

По этой прогноза нет. Вообще не вижу смысла кроссы прогнозить.

Но пара шальная, летает хорошо

 
Ребят а есть какая нибудь формула вычисления волотильности пары,соотношение спреда с максимальным значением цены на месяц(например)
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