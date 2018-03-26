Чем торговать? - страница 2
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Я, почему-то, думал, что волатильность, наоборот, вредное качество для торговли.
??? А на чем зарабатывать на рынке, как не на "волатильности"?
Если волатильность - зло, получается идеальный график для торговли должен выглядеть так? :)
я хотел именно на волотильности поработать,тут можно урвать свой кусок.
GBP/NZD попробуйте, Вам понравится
)
Я, почему-то, думал, что волатильность, наоборот, вредное качество для торговли.
А зарабатывать на чем, как не на "волатильности"? Идеальный график для торговли получается такой? (Абсолютно безвредный. Волатильность=0)
Но скорость изменения цены от обьёма ,не увеличиться
Зато увеличивается скорость изменения депозита :) Вам ведь это в итоге нужно? "можно заработать больше"
Так какая разница, "с помощью чего" это получено? "Волатильность" на FOREX полностью в ваших руках :) Управляйте.
Хотелось бы узнать какая пара считается самой волатильной
А зарабатывать на чем, как не на "волатильности"? Идеальный график для торговли получается такой? (Абсолютно безвредный. Волатильность=0)
Ну и нормально. Прибыль уже больше, чем у 95-и % трейдеров.
Кратчайший путь к успеху на форекс. xD
Ну и нормально. Прибыль уже больше, чем у 95-и % трейдеров.
Кратчайший путь к успеху на форекс. xD
GBP/NZD попробуйте, Вам понравится
)
Вкратце, что там на данный момент происходит... если можно конечно.
Вкратце, что там на данный момент происходит... если можно конечно.
По этой прогноза нет. Вообще не вижу смысла кроссы прогнозить.
Но пара шальная, летает хорошо