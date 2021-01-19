Есть ли роботы, например, вложил в депозит 35$, и за неделю бот увеличивает 150$ ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть роботы, способные стабильно делать 100% в месяц без чрезмерного риска. Вообще проблема совсем в другом. С ростом суммы всё сложнее осуществлять сделки: растёт проскальзывание, дробится лот. Когда депозит 100$, его без проблем можно хоть утысячерить и таких мастеров полно. Но попробуйте после этого утысячерить снова! Вас лишат кредитного плеча, а спред вырастет во много раз. Это потому, что сделки будут не перекрываться внутри конторы, а выводиться на рынок, где свои законы. И давать кредитное плечо на большую сумму не станет никто: на это просто негде взять денег. Поэтому и только поэтому миллиардеры не могут делать прибыль 1000% в год. Способностей у них хватит, а вот ликвидности на рынке такой нет.
А можно ссылочку на такого - хоть робота, хоть трейдера, кто может регулряно давать 100% в месяц "без чрезмерного риска" ?
Есть ли роботы, например, вложил в депозит 35$, и за неделю бот увеличивает 150$ ?
Не знаю, есть ли такие роботы, но уверен, что есть такие "вложил в депозит 3500$, и за неделю получил депозит 150$
.
:-) не в бровь но в глаз. Убили... :-)
Поржал от души. спс.
Но без мартингейл.
А можно ссылочку на такого - хоть робота, хоть трейдера, кто может регулряно давать 100% в месяц "без чрезмерного риска" ?
Виктор Баришпольц несколько лет подряд имел такую доходность и часто демонстрировал свои сделки. Его метод наклонных каналов довольно популярен и подробно обсуждался чуть ли не на всех форумах. Что касается роботов, созданных по этой методике, то какие-то есть, но очень шибко платные, поэтому мне просто не по карману. Найти информацию по этой системе вы сможете без проблем. Ну вот разве что не могу ничего сказать на тему, куда в итоге Баришпольц подевался. Ходили слухи, что он трагически погиб, но я не знаю подробностей.
Виктор Баришпольц несколько лет подряд имел такую доходность и часто демонстрировал свои сделки. Его метод наклонных каналов довольно популярен и подробно обсуждался чуть ли не на всех форумах. ... не могу ничего сказать на тему, куда в итоге Баришпольц подевался. Ходили слухи, что он трагически погиб, но я не знаю подробностей.
Не было никакого Баришпольца. Это был вымышленный образ т.к. после Леши Калиниченко разводить лохов стало сложнее. У меня знакомый вложился в фонд якобы Баришпольца, потом этот фонд бесследно бесславно исчез как и все подобные так что не надо ездить по ушам. И наклонные каналы Баришпольца работают точно так же как и он сам.
Привет всем!
Отдыхаем после профита!))
А можно ссылочку на такого - хоть робота, хоть трейдера, кто может регулряно давать 100% в месяц "без чрезмерного риска" ?
А что есть 100%. Если к депозиту - можно и без напряга. Если по базовому активу (БА) - то эт будет для БА фьючерсов МОЕХ всего-лишь 10%. Можно, скажем, на акциях заработать 10%/мес - да не вопрос. Тогда почему на фьючах 100% это должно быть трудно - по деньгам ровно тоже самое получится.
На форекс плечо больше чем на ФОРТС. Допустим депозит 15 баксов - это почти минимальный для лота 0.01 для евробакса. И что, 15 баксов/мес проблема? Сколько 15 баксов процентов от БА для 0.01? - кажется 1.5%/мес )) 1.5% с 1000 баксов можно заработать за месяц?
А можно ссылочку на такого - хоть робота, хоть трейдера, кто может регулряно давать 100% в месяц "без чрезмерного риска" ?