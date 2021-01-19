Есть ли роботы, например, вложил в депозит 35$, и за неделю бот увеличивает 150$ ? - страница 3

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Sergey Vradiy:

Есть роботы, способные стабильно делать 100% в месяц без чрезмерного риска. Вообще проблема совсем в другом. С ростом суммы всё сложнее осуществлять сделки: растёт проскальзывание, дробится лот. Когда депозит 100$, его без проблем можно хоть утысячерить и таких мастеров полно. Но попробуйте после этого утысячерить снова! Вас лишат кредитного плеча, а спред вырастет во много раз. Это потому, что сделки будут не перекрываться внутри конторы, а выводиться на рынок, где свои законы. И давать кредитное плечо на большую сумму не станет никто: на это просто негде взять денег. Поэтому и только поэтому миллиардеры не могут делать прибыль 1000% в год. Способностей у них хватит, а вот ликвидности на рынке такой нет. 

А можно ссылочку на такого - хоть робота, хоть трейдера, кто может регулряно давать 100% в месяц "без чрезмерного риска" ?

 
hahahaha)))
 
Aleksey Ivanov:

Есть ли роботы, например, вложил в депозит 35$, и за неделю бот увеличивает 150$ ?


Не знаю, есть ли такие роботы, но уверен, что есть такие "вложил в депозит 3500$, и за неделю получил депозит 150$

:-) не в бровь но в глаз. Убили... :-) 

Поржал от души. спс.

 
У меня в профиле ссылка на мониторинг там за 3 месяца 13000%. Есть и сигнал соответствующий.  Правда его сверхдоходность очень не нравится администрации этого сайта.
 
Alexander Ivanov:
Но без мартингейл.
да. конечно есть. в гугле их полно.)
 
George Merts:

А можно ссылочку на такого - хоть робота, хоть трейдера, кто может регулряно давать 100% в месяц "без чрезмерного риска" ?

Виктор Баришпольц несколько лет подряд имел такую доходность и часто демонстрировал свои сделки. Его метод наклонных каналов довольно популярен и подробно обсуждался чуть ли не на всех форумах. Что касается роботов, созданных по этой методике, то какие-то есть, но очень шибко платные, поэтому мне просто не по карману. Найти информацию по этой системе вы сможете без проблем. Ну вот разве что не могу ничего сказать на тему, куда в итоге Баришпольц подевался. Ходили слухи, что он трагически погиб, но я не знаю подробностей. 

 
Sergey Vradiy:

Виктор Баришпольц несколько лет подряд имел такую доходность и часто демонстрировал свои сделки. Его метод наклонных каналов довольно популярен и подробно обсуждался чуть ли не на всех форумах. ... не могу ничего сказать на тему, куда в итоге Баришпольц подевался. Ходили слухи, что он трагически погиб, но я не знаю подробностей. 

Не было никакого Баришпольца. Это был вымышленный образ т.к. после Леши Калиниченко разводить лохов стало сложнее. У меня знакомый вложился в фонд якобы Баришпольца, потом этот фонд бесследно бесславно исчез как и все подобные так что не надо ездить по ушам. И наклонные каналы Баришпольца работают точно так же как и он сам.

 

Привет всем!


Отдыхаем после профита!))


 
George Merts:

А можно ссылочку на такого - хоть робота, хоть трейдера, кто может регулряно давать 100% в месяц "без чрезмерного риска" ?

А что есть 100%. Если к депозиту - можно и без напряга. Если по базовому активу (БА) - то эт будет для БА фьючерсов МОЕХ всего-лишь 10%. Можно, скажем, на акциях заработать 10%/мес - да не вопрос. Тогда почему на фьючах 100% это должно быть трудно - по деньгам ровно тоже самое получится.

На форекс плечо больше чем на ФОРТС. Допустим депозит 15 баксов - это почти минимальный для лота 0.01 для евробакса. И что, 15 баксов/мес проблема? Сколько 15 баксов  процентов от БА для 0.01? - кажется 1.5%/мес )) 1.5% с 1000 баксов можно заработать за месяц?

[Удален]  
Georgiy Merts:

А можно ссылочку на такого - хоть робота, хоть трейдера, кто может регулряно давать 100% в месяц "без чрезмерного риска" ?

Жора, ты болтаешься где-то около нуля уже лет пять , вот и болтайся
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