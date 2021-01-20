манипуляции на форексе - страница 3

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Morexod:

Это означает отсутствие четкой стратегии в торговле.

Или обкатанного робота который точно знает что делать и когда.

 

Знаю одного человека, который манипулирует форекс.

Это  - Сорос.

 
Alexander Ivanov:

Знаю одного человека, который манипулирует форекс.

Это  - Сорос.

Когда один мужчина вдруг хвастается знакомством с другим мужчиной... Ну молодцы ! зачем скрывать это радужное счастье... 

У меня конечно таких знакомств нет, но и манипулирует рынком - могу назвать с десяток фамилий. А если пройтись по Форбс и списку директоров компаний вхдящих в DJ  и в DAX, то могу долго не останавливаться... 

 
Dmitiry Ananiev:

Когда один мужчина вдруг хвастается знакомством с другим мужчиной... Ну молодцы ! зачем скрывать это радужное счастье... 

У меня конечно таких знакомств нет, но и манипулирует рынком - могу назвать с десяток фамилий. А если пройтись по Форбс и списку директоров компаний вхдящих в DJ  и в DAX, то могу долго не останавливаться... 

откуда у вас много желчи ))


не обижайтесь, я не хотел кого то обидеть, 

просто читал, что Сорос руководит форекс.

[Удален]  
Всё банально просто - следуй за ценой.. )
 
Petr Baskakov:
Всё банально просто - следуй за ценой.. )

т.е. вот так, да? а на воротах кукл


 

Нет никаких манипуляций. Ежесекундно открыто выставляется цена продукта.

А рынок форекс создавался для того, чтобы была ликвидность для обмена в любой нужный момент для крупных игроков.

Все сделки в рынке всегда являются ликвидностью. Не важно это крупный или мелкий игрок.

Кто обижается на мнимых манипуляторов, тот просто не понимает рынок. И нечего им сунуться в него.

Таким только дорога на рынок где продают хомячков).

 
Alexander Ivanov:

откуда у вас много желчи ))


не обижайтесь, я не хотел кого то обидеть, 

просто читал, что Сорос руководит форекс.

Он там наверное директор форекса)
 
Какая разница, манипулируют или нет. Везде есть алгоритм и в том и в другом случае и наша задача этот алгоритм обыграть.
 
Maxim Romanov:
Он там наверное директор форекса)
😂😂😂hahaha
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