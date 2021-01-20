манипуляции на форексе - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это означает отсутствие четкой стратегии в торговле.
Или обкатанного робота который точно знает что делать и когда.
Знаю одного человека, который манипулирует форекс.
Это - Сорос.
Знаю одного человека, который манипулирует форекс.
Это - Сорос.
Когда один мужчина вдруг хвастается знакомством с другим мужчиной... Ну молодцы ! зачем скрывать это радужное счастье...
У меня конечно таких знакомств нет, но и манипулирует рынком - могу назвать с десяток фамилий. А если пройтись по Форбс и списку директоров компаний вхдящих в DJ и в DAX, то могу долго не останавливаться...
Когда один мужчина вдруг хвастается знакомством с другим мужчиной... Ну молодцы ! зачем скрывать это радужное счастье...
У меня конечно таких знакомств нет, но и манипулирует рынком - могу назвать с десяток фамилий. А если пройтись по Форбс и списку директоров компаний вхдящих в DJ и в DAX, то могу долго не останавливаться...
откуда у вас много желчи ))
не обижайтесь, я не хотел кого то обидеть,
просто читал, что Сорос руководит форекс.
Всё банально просто - следуй за ценой.. )
т.е. вот так, да? а на воротах кукл
Нет никаких манипуляций. Ежесекундно открыто выставляется цена продукта.
А рынок форекс создавался для того, чтобы была ликвидность для обмена в любой нужный момент для крупных игроков.
Все сделки в рынке всегда являются ликвидностью. Не важно это крупный или мелкий игрок.
Кто обижается на мнимых манипуляторов, тот просто не понимает рынок. И нечего им сунуться в него.
Таким только дорога на рынок где продают хомячков).
откуда у вас много желчи ))
не обижайтесь, я не хотел кого то обидеть,
просто читал, что Сорос руководит форекс.
Он там наверное директор форекса)