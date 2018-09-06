Маркетинг в продвижении продуктов, душим на корню ....
Столкнулся с ситуацией - не пропускают продукт в Маркет потому что имя у продукта содержит слово setka.
Дожились, мало того что в описании продукта всего дано 3600 символов так и называть теперь надо как то так что бы смысл был в названии какой - то ...
Причем если посмотреть на имена новых продуктов то смысл там да есть, прям смысловая нагрузка придавливает....
Теперь без эмоций:
Если речь идет о массовых/ритейл продажах. И об успешных продажах, а не "очередной 100500й стартап с великолепным продуктом загнулся от непонимания, что маркетинг и продажи важнее продукта ".
Прошу объяснить как строить успешный маркетинг если
Описание продукта ограничено до 3600 символов. ( Что можно вместить в 3600 ? ) в то время как в кодо базе ограничений нет, чем обусловлено это ограничение ?
Уже получал ответ от модератора - "Пишите в блогах"
ЭТО не маркетинг, Маркетинг это до запуска продукта всего 3 клика ( 1 - Открыть прочитать, 2 - Скачать, 3 - перетянуть на график ) тут нету перейти на не понятно куда, потом вернуться, что бы получить всю информацию.
Размеры картинок 640 на 480 такого размера не всегда хватает что бы полноценно передать суть программы. При этом сам терминал скриншоты делает всегда криво..
Имена - Почему продукты можно называть именами природы, именами алкоголя, именами континентов, но Setka нельзя ? Это что какое то особое имя ?
Это имя в поисковиках запрашивается в сто раз чаще чем Grid и иные другие слова...
Жду Ваших комментариев, не судите строго...
Вау, вордстат осилил.
Регион какой?
Ренат не про этот маркетинг писал. Это не маркетинг а словоблудие.
Vladimir Pastushak:
Это имя в поисковиках запрашивается в сто раз чаще чем Grid и иные другие слова...
статистику в студию с запросами.
да и вообще "setka"? или "сетка"? разница огромная
хз зачем запрещать, но grid однозначно лучше. модеры хотят как лучше, ни к чему упираться.
А ты че хотел увидеть, это вордстат. Яндексом пользуются в основном в СНГ.
Само собой setka будет популярней чем grid.
В снг с инглишем беда.
ради 265 просмотров в месяц??
а если так смотреть?
причем если запрос есть в гугл трендах, кол-во запросов по нему меряется миллионами
Пишите в блог - это верно сказано
для чего больше 360 символов? для перечисления сотни параметров?
в жизни бы не купил Эксперта со словом Setka )) похоже на Sekta)
самый главный вопрос автору, кто будет искать в поисковике с таким запросом? тот кто ищет код с идеями, или реальные покупатели?
для чего больше 360 символов? для перечисления сотни параметров?
Вот тут на самом деле. Желательно побольше места для описания. Ну хоть 5000 бы выделили, если уж 10K жалеют.
Бывают ситуации что приходиться сокращать нормальные описания вводных параметров, ради того чтоб влезть в эти 3600 символов =)
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