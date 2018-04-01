Вопрос к трейдерам с большим стажем - страница 2
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Программный трейдинг влияет в том же объеме как и ручной. Все зависит какими лотами ведется торговля. И вся это бла-бла о том что рынок обвалили роботы ни чем не подкреплена по уму. Вбросили информацию, а которую на веру съели...
Чтобы роботы не шумели надо их смазывать маслом.
Для роботов торгующих среднесрочно, долгосрочно, а так же для скальперов рекомендую использовать вот это масло:
Исключение составляют роботы, использующие в своей работе принцип Мартингейла, для них рекомендую разбавлять данное масло любой качественной импортной синтетикой (Mobil, Castrol, Neste и т.п.) в соотношении 1:1
Как вы считаете, нынче торговые роботы создают больше рыночного шума, чем лет 20 назад когда их ещё не было на рынке?
Считаю что роботы не торгуют долгосрок, бОльшая часть.
Поэтому на высокочастотную котировку влияют ну и шумят естественно.
Но - я думаю никак.
Наши ответы надеюсь тебе помогут как то.
Но - я думаю никак.
Тогда и надеяться не стоит. Поскольку последнее отменяет предыдущее.)
Во всяком случае появление роботов значительно увеличило количество участников рынка, что привело к возросшей волатильности. Но какой смысл можно изять из ответа на поставленный вопрос? Увеличилось и что? Нет не увеличилось что тогда?
Так вот и я о том же)
Шум это ликвидность.
Как говорили старички:"Пришел кукл и нет шума".
А шума теперь столько много, что "кукл" даже весь не съедает.
Во всяком случае появление роботов значительно увеличило количество участников рынка, что привело к возросшей волатильности. Но какой смысл можно изять из ответа на поставленный вопрос? Увеличилось и что? Нет не увеличилось что тогда?