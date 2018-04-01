Вопрос к трейдерам с большим стажем - страница 2

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Программный трейдинг влияет в том же объеме как и ручной. Все зависит какими лотами ведется торговля. И вся это бла-бла о том что рынок обвалили роботы ни чем не подкреплена по уму. Вбросили информацию, а которую на веру съели...

 

Чтобы роботы не шумели надо их смазывать маслом.
Для роботов торгующих среднесрочно, долгосрочно, а так же для скальперов рекомендую использовать вот это масло:
Масло для роботов


Исключение составляют роботы, использующие в своей работе принцип Мартингейла, для них рекомендую разбавлять данное масло любой качественной импортной синтетикой (Mobil, Castrol, Neste и т.п.) в соотношении 1:1

 
Evgeny Gavrilov:
Как вы считаете, нынче торговые роботы создают больше рыночного шума, чем лет 20 назад когда их ещё не было на рынке?

Считаю что роботы не торгуют долгосрок, бОльшая часть.

Поэтому на высокочастотную котировку влияют ну и шумят естественно.

 
"Шум" - понятие относительное. То, что для вас шум - для кого-то другого профит.
 
Наши ответы надеюсь тебе помогут как то.
Но - я думаю никак. 
 
Evgeniy Kazeikin:
Наши ответы надеюсь тебе помогут как то.
Но - я думаю никак. 

Тогда и надеяться не стоит. Поскольку последнее отменяет предыдущее.)

 
Во всяком случае появление роботов значительно увеличило количество участников рынка, что привело к возросшей волатильности. Но какой смысл можно изять из ответа на поставленный вопрос? Увеличилось и что? Нет не увеличилось что тогда?
 
Mihail Marchukajtes:
Во всяком случае появление роботов значительно увеличило количество участников рынка, что привело к возросшей волатильности. Но какой смысл можно изять из ответа на поставленный вопрос? Увеличилось и что? Нет не увеличилось что тогда?

Так вот и я о том же)

 

Шум это ликвидность.

Как говорили старички:"Пришел кукл и нет шума".

А шума теперь столько много, что "кукл" даже весь не съедает.

 
Mihail Marchukajtes:
Во всяком случае появление роботов значительно увеличило количество участников рынка, что привело к возросшей волатильности. Но какой смысл можно изять из ответа на поставленный вопрос? Увеличилось и что? Нет не увеличилось что тогда?
Каким образом увеличилось число участников именно из-за роботов? Тем что у одного владельца счёта торговля велась одна, а теперь имея роботов можно 20 тс везти? Так капитал этого одного владельца как был так и остался, лишь распределён теперь не на одну тс, а на 20. 
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