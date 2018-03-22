"Семеро одного ждут!" или как равномерно загрузить агентов локальной вычислительной сети во время оптимизации - страница 3

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Eugene Myzrov:

Значит, я правильно понимаю, что устранить проблему перекоса, когда в одной пачке заданий встречаются, условно говоря, быстрые и медленные задания?

А каким вы видите решение?

Даже если уменьшать пакеты заданий, все равно в последнем может оказаться один самый медленный набор параметров.

 
Andrey Khatimlianskii: А каким вы видите решение? Даже если уменьшать пакеты заданий, все равно в последнем может оказаться один самый медленный набор параметров.

В том то и дело, что я не вижу здесь решения.

А можно еще практический вопрос. Какую операционку правильно поставить на сервер, откуда идет раздача заданий агентам? Windows 10 или все все-таки специализированную серверную ОС? Сейчас стоит Windows 10, стоит ли ее заменить на Windows Server?
 
Andrey Khatimlianskii: А каким вы видите решение? Даже если уменьшать пакеты заданий, все равно в последнем может оказаться один самый медленный набор параметров.

Вот скрин, который иллюстрирует ситуацию, когда несколько агентов работают, а остальные 100 агентов простаивают большую часть времени...

Семеро одного ждут...

 
Eugene Myzrov:

Вот скрин, который иллюстрирует ситуацию, когда несколько агентов работают, а остальные 100 агентов простаивают большую часть времени...


Суть проблемы я понимаю, решения тоже не вижу. 
Попробуйте подойти к оптимизации с другой стороны. 
 

Проблема решаема, но на стороне разработчиков.

Нужно вести параллельно несколько популяций так, что бы размер популяции был в несколько раз меньше, чем количество агентов.

Сомневаюсь, что будет что то делаться в этом направлении.

Можно решить проблему и на стороне пользователя, но потребуется сделать внешний менеджер оптимизации (например в виде запущенной на чарте программы).

Я собирался писать статьи, в которых данная проблема была бы решена, но отказался из за нехватки свободного времени.

 
Может быть все-таки заменить операционную систему Windows 10 на Windows Server на компьютере,  откуда идет раздача заданий агентам? Поможет это или нет?
 
Eugene Myzrov:
Может быть все-таки заменить операционную систему Windows 10 на Windows Server на компьютере,  откуда идет раздача заданий агентам? Поможет это или нет?
раздачу заданий агентам осуществляет тестер терминала.
 
Andrey Dik: раздачу заданий агентам осуществляет тестер терминала.

т.е. замена операционки Win 10 на Win Server ничего не даст?

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