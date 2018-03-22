"Семеро одного ждут!" или как равномерно загрузить агентов локальной вычислительной сети во время оптимизации - страница 3
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Значит, я правильно понимаю, что устранить проблему перекоса, когда в одной пачке заданий встречаются, условно говоря, быстрые и медленные задания?
А каким вы видите решение?
Даже если уменьшать пакеты заданий, все равно в последнем может оказаться один самый медленный набор параметров.
В том то и дело, что я не вижу здесь решения.А можно еще практический вопрос. Какую операционку правильно поставить на сервер, откуда идет раздача заданий агентам? Windows 10 или все все-таки специализированную серверную ОС? Сейчас стоит Windows 10, стоит ли ее заменить на Windows Server?
Вот скрин, который иллюстрирует ситуацию, когда несколько агентов работают, а остальные 100 агентов простаивают большую часть времени...
Вот скрин, который иллюстрирует ситуацию, когда несколько агентов работают, а остальные 100 агентов простаивают большую часть времени...
Проблема решаема, но на стороне разработчиков.
Нужно вести параллельно несколько популяций так, что бы размер популяции был в несколько раз меньше, чем количество агентов.
Сомневаюсь, что будет что то делаться в этом направлении.
Можно решить проблему и на стороне пользователя, но потребуется сделать внешний менеджер оптимизации (например в виде запущенной на чарте программы).
Я собирался писать статьи, в которых данная проблема была бы решена, но отказался из за нехватки свободного времени.
Может быть все-таки заменить операционную систему Windows 10 на Windows Server на компьютере, откуда идет раздача заданий агентам? Поможет это или нет?
т.е. замена операционки Win 10 на Win Server ничего не даст?