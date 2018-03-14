Бинарные опционы пробую. Торгую сейчас, время выбираю 10 мин., не меньше. Депо=500 руб. - страница 2
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Привет!😀😂
Так же быстро он у кого-то понижается.
Так же быстро он у кого-то понижается.
на wex тоже бинарники запустили, кто куда угадает )
https://wex.bet/
Риск есть всегда.
Но системная торговля даёт Профит.
Наверно, временно...
Менее рисковые пары процент профита 50%.
Т.е. менее волатильные.
Часто эта большая волатильность убивает теханализ.
Странно , почему только 10 сделок разрешают ..?
Может это , чтобы меньше сливали?
Странно , почему только 10 сделок разрешают ..?
Может это , чтобы меньше сливали?
Чтоб не заработали много если удача улыбается)))