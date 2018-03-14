Бинарные опционы пробую. Торгую сейчас, время выбираю 10 мин., не меньше. Депо=500 руб. - страница 2

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Привет!😀😂


Почему на бинарнике  быстро поднимается депозит ?
Спреда нет?
 
Alexander Ivanov:
Привет!😀😂


Почему на бинарнике  быстро поднимается депозит ?
Среда нет?

Так же быстро он у кого-то понижается.

 
Alexandr Saprykin:

Так же быстро он у кого-то понижается.

Ага бывало. Как то закинул 350 руб. и сразу сделал 700, потом махом слил.

Сейчас более осторожно торгую. Ориентируясь на индикаторы МТ4. Т.е. параллельно смотрю.

 
ок, выведите оттуда 1000р и продолжайте торговать на оставшиеся 500
 

на  wex  тоже бинарники запустили, кто куда угадает )

https://wex.bet/

WEX | Bitcoin Betting
  • wex.bet
id период базовая цена last price кол-во ставок сумма статус Комиссия на выигрыш: 5%
 

Риск есть всегда.

Но системная торговля даёт Профит.

Наверно, временно...


 

Менее рисковые пары процент профита 50%.

Т.е. менее волатильные.

Часто эта большая волатильность убивает теханализ.

 

Странно , почему только 10 сделок разрешают ..?

Может это , чтобы меньше сливали?

 
Alexander Ivanov:

Странно , почему только 10 сделок разрешают ..?

Может это , чтобы меньше сливали?

Чтоб не заработали много если удача улыбается)))

 
было дело, хотите верьте, хотите нет, но в одной букмекерской (лоховской) конторе давали бездепозитный бонус в 10$ и я на спортивных ставках сделал чуть менее 100$. И что самое интересное - мне их вывели. Может они рассчитывали, что я туда еще свои деньги заведу, но чел я не азартный и тормозить в нужный момент умею.  А что бы было, если постоянно букмекера разорять, он наверно сильно осерчает на тебя и по махает тебе ручкой. Так же и бинарные конторы. 
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