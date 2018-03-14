Бинарные опционы пробую. Торгую сейчас, время выбираю 10 мин., не меньше. Депо=500 руб.
😂😂😂😂😂
Готовлю статью по БО. Анализ тоже делаю в МТ5, но ёще прикрутил к ТС ИИ в целом вполне интерессная картина получается.... Как пример на картинке. Сможешь разгадать суть стрелок?
Готовлю статью по БО.
Отлично. Ждём статью вашу.👍👍👍
Готовлю статью по БО. Анализ тоже делаю в МТ5, но ёще прикрутил к ТС ИИ в целом вполне интерессная картина получается.... Как пример на картинке. Сможешь разгадать суть стрелок?
Михаил, если я правильно понимаю, это приглашение "разгадать" касается не только Александра. Стрелки показывают, что этих местах можно подумать о покупках или продажах. Стрелки построены как фракталы Билла Вильямса. А вот разноцветные номера ? Их суть я не пойму.
И ещё, Михаил. БО — это бинарные опционы (вначале я подумал, что буфер обмена). Я догадался. ТС — это торговая система (нет, не топик стартер). А вот "ИИ" — что-то интеллектуальное ?
Михаил, если я правильно понимаю, это приглашение "разгадать" касается не только Александра. Стрелки показывают, что этих местах можно подумать о покупках или продажах. Стрелки построены как фракталы Билла Вильямса. А вот разноцветные номера ? Их суть я не пойму.
И ещё, Михаил. БО — это бинарные опционы (вначале я подумал, что буфер обмена). Я догадался. ТС — это торговая система (нет, не топик стартер). А вот "ИИ" — что-то интеллектуальное ?
Готовится мощная статья где это будет всё рассказанно. А на счёт свечей и стрелок вы немного не правильно поняли....
Стрелка указывает направление бара, который будет через два бара после сигнала. Первый сигнал прогнозирует бар с номером один (через два бара), второй второй и так далее....где встрелка вниз это понижательный бар, а вверх повышательный.
ИИ- системы искуственного интеллекта.
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