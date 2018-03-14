Бинарные опционы пробую. Торгую сейчас, время выбираю 10 мин., не меньше. Депо=500 руб.

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Добрый день !
Вот проверяю, испытываю БО , BTCUSD.
Сначала открывал сделки временем 1 мин.
Но минутка очень рискованно думаю. Как то рандомно получается на нем. 
А вот на 10 мин. более менее стабильно идёт торговля. 
 
На теханализ делаю на МТ4 , свечной анализ по PA.

 
 
😂😂😂😂😂
Профит =400 руб. За 20 минут. 




 
Alexander Ivanov:
😂😂😂😂😂
Профит =400 руб. За 20 минут. 



А вывести пробовали??дадут ли?
 

Готовлю статью по БО. Анализ тоже делаю в МТ5, но ёще прикрутил к ТС ИИ в целом вполне интерессная картина получается.... Как пример на картинке. Сможешь разгадать суть стрелок?


 
Mihail Marchukajtes:

Готовлю статью по БО.


Отлично. Ждём статью вашу.👍👍👍

 
Mihail Marchukajtes:

Готовлю статью по БО. Анализ тоже делаю в МТ5, но ёще прикрутил к ТС ИИ в целом вполне интерессная картина получается.... Как пример на картинке. Сможешь разгадать суть стрелок?


Михаил, если я правильно понимаю, это приглашение "разгадать" касается не только Александра. Стрелки показывают, что этих местах можно подумать о покупках или продажах. Стрелки построены как фракталы Билла Вильямса. А вот разноцветные номера ? Их суть я не пойму.

И ещё, Михаил. БО — это бинарные опционы (вначале я подумал, что буфер обмена). Я догадался. ТС — это торговая система (нет, не топик стартер). А вот "ИИ" — что-то интеллектуальное ?

 
Victor Ziborov:

Михаил, если я правильно понимаю, это приглашение "разгадать" касается не только Александра. Стрелки показывают, что этих местах можно подумать о покупках или продажах. Стрелки построены как фракталы Билла Вильямса. А вот разноцветные номера ? Их суть я не пойму.

И ещё, Михаил. БО — это бинарные опционы (вначале я подумал, что буфер обмена). Я догадался. ТС — это торговая система (нет, не топик стартер). А вот "ИИ" — что-то интеллектуальное ?

Готовится мощная статья где это будет всё рассказанно. А на счёт свечей и стрелок вы немного не правильно поняли.... 

Стрелка указывает направление бара, который будет через два бара после сигнала. Первый сигнал прогнозирует бар с номером один (через два бара), второй второй и так далее....где встрелка вниз это понижательный бар, а вверх повышательный.

ИИ- системы искуственного интеллекта.

 
ИИ - искусственный интеллект.
В начале 90-х на zx-spectrume пытался создать ИИ, обучаемый человеком. 
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