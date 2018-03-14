нужна помощь! - страница 3
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Это слишком длинный вариант записи цикла. Можно на 4 значащих символа короче. Третья часть между точкой с запятой и закрывающей скобкой вообще лишняя!!!
Это слишком длинный вариант записи цикла. Можно на 4 значащих символа короче. Третья часть между точкой с запятой и закрывающей скобкой вообще лишняя!!!
не лишняя,если нужно отфильтровать символы и магики...
цикл можно писать так: for(int i=OrdersTotal(); i-->0;) прилагаю скрипт для проверки правильности утверждения
Как видите, результат одинаковы!!! Все ордера переберутся... Фильтруйте символы и магики
цикл можно писать так: for(int i=OrdersTotal(); i-->0;)
Это точно не правильно, нет такого ордера под номером i=OrdersTotal()
Суть важна
Это точно не правильно, нет такого ордера под номером i=OrdersTotal()
Суть важна