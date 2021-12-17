Win Api - Long & Short - страница 2

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Dmytro Zelenskyy:

SendMessageA( hwndCombo, CB_GETLBTEXT, selectedIndex, buf );


ошибка при компиляции

'buf' - parameter conversion not allowed _WinApiAllTrade.mq4 96 80


хочет тип   int

Забыл. Надо ещё сделать так:

#import "user32.dll"
   int SendMessageA( int hWnd, int Msg, int wParam, uchar& buf[] );
#import
 

Проблема пока в том что если вкладка "Эксперт" откроется на "Входные параметры" то скрипт не работает.

Надо переключить на "Общие"

Моих скромных познаний в WinApi пока не хватает.

Помогите плиз.




 
Dmytro Zelenskyy:

Через шаблоны не получается управлять этой галкой?

 
Andrey Khatimlianskii:

Через шаблоны не получается управлять этой галкой?

Все это началось как раз из-за ошибки в шаблонах

https://www.mql5.com/ru/forum/229163

ChartApplyTemplate не восстанавливает Only Long, Only Short
ChartApplyTemplate не восстанавливает Only Long, Only Short
  • 2018.03.01
  • www.mql5.com
Имею шаблон. Советник в шаблоне настроен в настройках Only Long...
 
Dmytro Zelenskyy:

Все это началось как раз из-за ошибки в шаблонах

https://www.mql5.com/ru/forum/229163

Ага, непростой оказался заказик.

Хорошо, что заказчик выбрал не меня ;)

[Удален]  
Dmytro Zelenskyy:

Проблема пока в том что если вкладка "Эксперт" откроется на "Входные параметры" то скрипт не работает.

Надо переключить на "Общие"

Моих скромных познаний в WinApi пока не хватает.

Помогите плиз.

#define TCM_SETCURSEL    0x130C
#define TCN_SELCHANGE    0xFFFFFDD9

struct NMHDR
{
   uint hwndFrom;
   uint idFrom;
   uint code;
};

#import "user32.dll"
   int SendMessageA( int hWnd, int Msg, int wParam, NMHDR& );
#import

   int hwndTabControl = GetDlgItem( hDlg, 0x3020 );
    
   int tabIndex = 1;
   SendMessageA( hwndTabControl, TCM_SETCURSEL, tabIndex, 0 );
   
   NMHDR nmhdr;
   nmhdr.hwndFrom = hwndTabControl;
   nmhdr.idFrom = 0x3020;
   nmhdr.code = TCN_SELCHANGE;

   SendMessageA( hDlg, WM_NOTIFY, 0x3020, nmhdr );
 
Koldun Zloy:

Работает.

Большое Спасибо добрый Koldun Zloy: )

 
Dmytro Zelenskyy:

Работает.

Большое Спасибо добрый Koldun Zloy: )

приведите, пожалуйста, полный код...

 
STARIJ:

приведите, пожалуйста, полный код...

Файлы:
_WinApiAllTradeTEMP.mq4  8 kb
 
Dmytro Zelenskyy:
спасибо
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