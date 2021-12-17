Win Api - Long & Short - страница 2
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SendMessageA( hwndCombo, CB_GETLBTEXT, selectedIndex, buf );
ошибка при компиляции
'buf' - parameter conversion not allowed _WinApiAllTrade.mq4 96 80
хочет тип int
Забыл. Надо ещё сделать так:
Проблема пока в том что если вкладка "Эксперт" откроется на "Входные параметры" то скрипт не работает.
Надо переключить на "Общие"
Моих скромных познаний в WinApi пока не хватает.
Помогите плиз.
Через шаблоны не получается управлять этой галкой?
Через шаблоны не получается управлять этой галкой?
Все это началось как раз из-за ошибки в шаблонах
https://www.mql5.com/ru/forum/229163
Все это началось как раз из-за ошибки в шаблонах
https://www.mql5.com/ru/forum/229163
Ага, непростой оказался заказик.
Хорошо, что заказчик выбрал не меня ;)
Проблема пока в том что если вкладка "Эксперт" откроется на "Входные параметры" то скрипт не работает.
Надо переключить на "Общие"
Моих скромных познаний в WinApi пока не хватает.
Помогите плиз.
Работает.
Большое Спасибо добрый Koldun Zloy: )
Работает.
Большое Спасибо добрый Koldun Zloy: )
приведите, пожалуйста, полный код...
приведите, пожалуйста, полный код...