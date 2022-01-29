Советники: Mactor 15 - страница 2

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Игорь:
При запуске требует 2 библиотеки. Где их взять? В архиве данных библиотек нет.


#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>

если эти то они идут в стандартной сборке Metatrader 

но если нет то вот , содержимое в папку Include 

Файлы:
Include.zip  3 kb
 

Старый добрый МАКД! Все хорошо. но при тестировании на 3 месяце выкидыш по СВОПу:

Что делать?

 
Fedor Smirnov:

Старый добрый МАКД! Все хорошо. но при тестировании на 3 месяце выкидыш по СВОПу:

Что делать?

тут я не помогу, если только доработать придумаете как  )))

 

Д я и сам хотел бы в страну Советов.

Ну навскидку первое: виноваты не СВОПы, а долги открытых ордеров. Но если их уменьшить, то советник не сможет делать компенсацию прибылью.

Самое правильное решение- открывать заведомо прибыльные ордера, а с МАКДом это не получится.

И не то что он запаздывает, а то что он осциллятор, и дивергенция ему тоже присуща.

Есть небольшая идея, работает на моем советнике, но она немного увеличивает профит.

 

А как удалить с графика какое то пустое окно?

Перелопатил весь комп и не смог найти где расположен этот файл!

Вирус ты создал который можно убрать только после переустановки терминала!

 
Sergey005:

А как удалить с графика какое то пустое окно?

Перелопатил весь комп и не смог найти где расположен этот файл!

Вирус ты создал который можно убрать только после переустановки терминала!

причем тут комп вообще? какое пусто окно ? информационное окно есть другого нет

скриншот или что нибудь надо , это раз, и оно не убирается вроде . код открытый можно менять всё что вам необходимо, 

просто комментирование отключите и построение этого квадратика  - всего делов

 

Все отлично. Но напрашивается трал на все ордера в поле ( особенно при выборе торговле в обе стороны). Было бы отлично если бы трал был со стартом, стопом и  степом, чтоб была возможность активации стоп лоса при достижении заданной прибыли (значение старт), но в отрицательной зоне старт (значение стоп). К примеру, старт 30 (+  от ордера), стоп 80 (в - от открытого ордера), ну и степ движения за ценой по простому выбору уже...

PS Плохо что активности по советнику нет(((

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