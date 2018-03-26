Кто может помочь с безубытком? (MQL4) - страница 2
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Благодарю хоть глаза немного раскрылись я записал код так
Но есть ещё такой косяк мне нужно чтобы открытие сделок происходило при единоразовом выполнении условия а оно открывает серию сделок постоянно пока MA_1 > MA_2 на каждом тике т. е. получается бесконечный цикл открытия сделок т. к. MA_1 может находится долгое время над MA_2 или наоборот. Если к примеру робот открыл сделки по выполнению условия то больше он не открывает пока они не будут закрыты. Даже не представляю как будет выглядеть эта запись.
Благодарю хоть глаза немного раскрылись я записал код так
Но есть ещё такой косяк мне нужно чтобы открытие сделок происходило при единоразовом выполнении условия а оно открывает серию сделок постоянно пока MA_1 > MA_2 на каждом тике т. е. получается бесконечный цикл открытия сделок т. к. MA_1 может находится долгое время над MA_2 или наоборот. Если к примеру робот открыл сделки по выполнению условия то больше он не открывает пока они не будут закрыты. Даже не представляю как будет выглядеть эта запись.
Ставьте счетчик в код, Если счетчик ==0 то ничего не делать, если условие выполняется то счетчик равен количеству ордеров и уменьшайте его на 1 каждый раз при открытии ордеров.
а как это записать на алгоритмическом уровне как это выглядит. Как привязать условие к счётчику я понимаю что всё вроде просто если условие выполняется то то-то то-то нужно присвоить переменную которая будет связана с условием пример
while(i<orders) здесь переменная i приобретает смысловую нагрузку у нас есть формулировка я так понял здесь в посте ранее мне разъяснили значение кода который я нашёл от туда я и взял такие мысли и этот код позволяет открывать 3 сделки сразу.
i=0; обнуляется всё и начинается с начала
А теперь что-то подобное нужно прописать с условием но я не понимаю как
вот моя первая запись здесь тоже такая проблема
Далее но мне нужно открывать 3 ордера сразу код представлен выше, теперь открывается 3 сделки но проблема с бесконечным открытием ордеров остаётся не решённой.
Я взял код из МА из МТ4 и смешал со своим
В этом случае 3 сделки он не открывает тут есть не нужные условия которые мне не понятны в общем как-то так.
а как это записать на алгоритмическом уровне как это выглядит. Как привязать условие к счётчику я понимаю что всё вроде просто если условие выполняется то то-то то-то нужно присвоить переменную которая будет связана с условием пример
А теперь что-то подобное нужно прописать с условием но я не понимаю как
вот моя первая запись здесь тоже такая проблема
Далее но мне нужно открывать 3 ордера сразу код представлен выше, теперь открывается 3 сделки но проблема с бесконечным открытием ордеров остаётся не решённой.
Я взял код из МА из МТ4 и смешал со своим
В этом случае 3 сделки он не открывает тут есть не нужные условия которые мне не понятны в общем как-то так.
Я могу ошибаться, но думаю что вам просто нужно до конца разобраться в синтаксисе. Пройдите до конца учебник по mql4. Уверен, после этого большинство вопросов у вас отпадут.
а как это записать на алгоритмическом уровне как это выглядит. Как привязать условие к счётчику я понимаю что всё вроде просто если условие выполняется то то-то то-то нужно присвоить переменную которая будет связана с условием пример
А теперь что-то подобное нужно прописать с условием но я не понимаю как
вот моя первая запись здесь тоже такая проблема
Далее но мне нужно открывать 3 ордера сразу код представлен выше, теперь открывается 3 сделки но проблема с бесконечным открытием ордеров остаётся не решённой.
Я взял код из МА из МТ4 и смешал со своим
В этом случае 3 сделки он не открывает тут есть не нужные условия которые мне не понятны в общем как-то так.
Покажите на графике, где вы хотите открываться. То есть, заскриньте график и отметьте на нем пару примеров, где на нем ваш эксперт должен входить.
Я могу ошибаться, но думаю что вам просто нужно до конца разобраться в синтаксисе. Пройдите до конца учебник по mql4. Уверен, после этого большинство вопросов у вас отпадут.
Я читал учебник и документацию 2 раза разве что выучить наизусть.
Я читал учебник и документацию 2 раза разве что выучить наизусть.
Вот пример. Открывает 3 ордера после каждого пересечения MA.
Вот пример. Открывает 3 ордера после каждого пересечения MA.
Я нашёл этот код в учебнике https://book.mql4.com/ru/samples/expert хотел бы спросить почему не работает это не первый случай когда автор разработчик не может даже рабочий пример предоставить чтобы можно было научиться работать с кодом.
Я нашёл этот код в учебнике https://book.mql4.com/ru/samples/expert хотел бы спросить почему не работает это не первый случай когда автор разработчик не может даже рабочий пример предоставить чтобы можно было научиться работать с кодом.
Как вы думаете? Что это могло бы значить?
В случае, если туго с английским, можно попробовать сделать так:
Примеры в учебнике все работают. Вообще учебник замечательный.
Как вы думаете? Что это могло бы значить?
В случае, если туго с английским, можно попробовать сделать так:
Примеры в учебнике все работают. Вообще учебник замечательный.
Материал подан исчерпывающе многие начинающие столкнулись с проблемой что сами ни чего не смогли, а в особенности очень исчерпывающе объясняется код что означает написанное понять вообще невозможно. Так сделать как вы показали я смог но мне по коду понятно я могу его понять на 70% что-то просто догадываюсь но не могу составить алгоритм сам не получается. Переводить там ничего не надо есть очень краткое исчерпывающее описание. Я вставляю это дело в компилятор выдаёт ошибку
мало того что я и так не могу понять разобраться так ещё и код битый. Как исправить этот косяк с какой-то определённой переменной. А вы говорите примеры работают и сами же вставили эту ошибку.