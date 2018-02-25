Евро пробил центр...
какую еще середину? центр?
по русски можно?
На прошлой неделе Еврик пробил свой исторический центр... А стохастик повторяет свой сигнал от 01.11.02 - неужели через 3-4 месяца увидим 1.48?
А Мы хотели оттуда продавать.
Из-за этого флета мы имеем флет и на других основных валютных парах. Для выхода из флета нужен новостной повод (или причина). На следующей недели с 26 февр по 2 марта 2018 таких серьёзных новостей я не вижу (может, я неправильно смотрю). В пятницу 2 марта NonFarm-a не будет. Но 4 марта в воскресенье будут выборы в Италии, и тогда в понедельник, возможно, мы увидим выход из этого флета EURUSD наверх или вниз. Далее хорошим поводом для выхода из флета является решение о процентной ставке ECB (то есть по EUR) 8 марта. На след день 9 марта пятница — NonFarm. Решение о проц ставки по USD будет аж 21 марта. Но к этому времени, я надеюсь, выход из флета уже произойдёт.
Движение обычно начинается за две недели до ставки. В сам день - согласно фундаментального анализа, но с учетом предыдущего 2-х недельного сдвига цены
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На прошлой неделе Еврик пробил свой исторический центр... А стохастик повторяет свой сигнал от 01.11.02 - неужели через 3-4 месяца увидим 1.48?
Я не поленился и расковырял график за 2002 год...
4Н 2002
И сравнил с 4Н 2017-18
Или я параноик?
... в 2003 Евро ушел на 1.26...