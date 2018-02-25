Евро пробил центр...

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На прошлой неделе Еврик пробил свой исторический центр... А стохастик повторяет свой сигнал от 01.11.02 - неужели через 3-4 месяца увидим 1.48? 

Я не поленился и расковырял график за 2002 год...

4Н 2002

И сравнил с 4Н 2017-18

Или я параноик?

... в 2003 Евро ушел на 1.26...

 

какую еще середину? центр?

по русски можно?

 
maksman78:

На прошлой неделе Еврик пробил свой исторический центр... А стохастик повторяет свой сигнал от 01.11.02 - неужели через 3-4 месяца увидим 1.48? 


А Мы хотели оттуда продавать.

 
EURUSD около 30 рабочих дней торгуется во флете. Ширина флета — примерно 310 старых пунктов:

Из-за этого флета мы имеем флет и на других основных валютных парах. Для выхода из флета нужен новостной повод (или причина). На следующей недели с 26 февр по 2 марта 2018 таких серьёзных новостей я не вижу (может, я неправильно смотрю). В пятницу 2 марта NonFarm-a не будет. Но 4 марта в воскресенье будут выборы в Италии, и тогда в понедельник, возможно, мы увидим выход из этого флета EURUSD наверх или вниз. Далее хорошим поводом для выхода из флета является решение о процентной ставке ECB (то есть по EUR) 8 марта. На след день 9 марта пятница — NonFarm. Решение о проц ставки по USD будет аж 21 марта. Но к этому времени, я надеюсь, выход из флета уже произойдёт.



 

Движение обычно начинается за две недели до ставки. В сам день - согласно фундаментального анализа, но с учетом предыдущего 2-х недельного сдвига цены

Работайте!

 
у меня везде позы на падение евро
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