MetaEditor 1755 Слетела синхронизация с Хранилищем
Вдруг ни с того, ни с сего в окне "Навигатор" на всех папках слетела синхронизация с Хранилищем:
Перед этим пропадало интернет соединение. Возможно ли, что разрыв соединения с интернетом сбросил синхронизацию с Хранилищем?
Добрый день!
Опишите пожалуйста в Сервисдеск какая у Вас ОС и битность терминала. Также необходимо приложить все возможные логи. Были ли еще какие-то обстоятельства? Насколько пропадало интернет-соединение и что Вы делали в терминале/эдиторе в это время, а также до и после?
Спасибо.
Вдруг ни с того, ни с сего в окне "Навигатор" на всех папках слетела синхронизация с Хранилищем:
Перед этим пропадало интернет соединение. Возможно ли, что разрыв соединения с интернетом сбросил синхронизацию с Хранилищем?
У меня периодически слетает без каких-либо причин. Я забил и уже не обращаю внимание.
Добрый день!
Опишите пожалуйста в Сервисдеск какая у Вас ОС и битность терминала. Также необходимо приложить все возможные логи. Были ли еще какие-то обстоятельства? Насколько пропадало интернет-соединение и что Вы делали в терминале/эдиторе в это время, а также до и после?
Спасибо.
MetaTrader 5 x64 build 1755 started (MetaQuotes Software Corp.) Windows 10 (build 16299) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, Memory: 4241 / 8077 Mb, Disk: 332 / 464 Gb, GMT+2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Логи MetaEditora смотрел - никаких ошибок. Вот только осталось стойкое ощущение, что логи в MEtaEditor'e во вкладке Журнал были более полные, чем в итоге в лог-файле MetaEditora.
Работал как обычно: компилировал, запускал отладку (и на истории и онлайн). Интернет совсем пропадал секунд на 40, а до этого он стал очень-очень медленным. Больше деталей вспомнить не могу.
О! И инет был и слетело! Всего лишь откатил изменения - восстановил копию из Хранилища:
2018.02.20 17:34:31.504 Storage revert modified MQL5\Indicators\Articles\LifeHack\LifeHack Ticks.mq5 to base
и всё слетело:
О! И инет был и слетело! Всего лишь откатил изменения - восстановил копию из Хранилища:
и всё слетело:
Каким образом вы восстанавливаете синхронизацию? После восстановления хранилище работает корректно? Файлы выкачиваются/заливаются?
Правый клик в окне "Навигатор" и пункт меню "Подключить хранилище".
После восстановления работает корректно. Со вчера сбоев не было.
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Вдруг ни с того, ни с сего в окне "Навигатор" на всех папках слетела синхронизация с Хранилищем:
Перед этим пропадало интернет соединение. Возможно ли, что разрыв соединения с интернетом сбросил синхронизацию с Хранилищем?