Модераторы на чемпионате
Есть кто-нибудь из модераторов, кто чистит дерьмо в сообщениях чемпионата?
Чемпионат только начался, реальный дискуссий в сообщениях пока нет, зато спамеры уже везде нагадили.
дискуссий в процентном соотношении гораздо больше чем спама. Особенно интересны сообщения по разоблачению участников из Белоруссии, надеюсь их не примут за спам.
Что объединяет этих участников ?
1. Все они из Белоруссии.
2. Все торгуют по одной паре GBPUSD.
3. Все открылись на старте максимальным или близким к максимальному лотом.
4. Четверо дружно открылись вверх, четверо вниз.
5. Те, кто вверх сейчас в верхней части таблицы, те кто вниз - в нижней.
Удивительное единодушие !
Думаю, при таком ММ все рано или поздно окажутся внизу.
Спам в данном случае это пожелание удачи в одну строку, а потом пачка ссылок не по делу.
А с ловкими белоруссами ничего особенно интересного. Не оскудела талантами земля экс-сэсэсэрская. Один раз указали на них организаторам и достаточно, чего по несколько раз перетерать-то? Их дисквалифицируют на первом же заседании жюри или чего там у них.
timbo:
А с ловкими белоруссами ничего особенно интересного. Не оскудела талантами земля экс-сэсэсэрская. Один раз указали на них организаторам и достаточно, чего по несколько раз перетерать-то? Их дисквалифицируют на первом же заседании жюри или чего там у них.
А они скорей всего до финала не доживут, а если и доживут то в лидерах явно не останутся...
А они скорей всего до финала не доживут, а если и доживут то в лидерах явно не останутся...
Не важно класирование... Это принципное...
Будеть очень странное, если не дисквалифицируют. И АТС2011 - 30 000 участники :))))
Как сообщили про спам так сразу "Спасибо за сообщение, зачистим. "
по поводу зеркальных советников ожидалось "Разберемся, проведем расследование"
тишина - расстраивает.
Что ж ты такой легко расстраиваемый, с такой чувствительной натурой на рынки лучше не соваться, там люди грубые.
Чтобы забанить спамера достаточно власти одного Роша, а чтобы дисквалифицировать участника чемпионата должно пройти заседании жюри. А там люди занятые, из-за каждого идиота индивидуально они собираться не станут. Кроме того спамер постоянно гадил, а эти славные белорусы никому не мешают.
