Модераторы на чемпионате

Есть кто-нибудь из модераторов, кто чистит дерьмо в сообщениях чемпионата?

Чемпионат только начался, реальный дискуссий в сообщениях пока нет, зато спамеры уже везде нагадили.

 
Спасибо за сообщение, зачистим.

 
дискуссий в процентном соотношении гораздо больше чем спама. Особенно интересны сообщения по разоблачению участников из Белоруссии, надеюсь их не примут за спам.

 

 
Почитал дискуссию, решил выложить картинки для всеобщего обозрения.


 

Что объединяет этих участников ?


1. Все они из Белоруссии.

2. Все торгуют по одной паре GBPUSD.

3. Все открылись на старте максимальным или близким к максимальному лотом.

4. Четверо дружно открылись вверх, четверо вниз.

5. Те, кто вверх сейчас в верхней части таблицы, те кто вниз - в нижней.


Удивительное единодушие !

Думаю, при таком ММ все рано или поздно окажутся внизу.

Спам в данном случае это пожелание удачи в одну строку, а потом пачка ссылок не по делу. 

А с ловкими белоруссами ничего особенно интересного. Не оскудела талантами земля экс-сэсэсэрская. Один раз указали на них организаторам и достаточно, чего по несколько раз перетерать-то? Их дисквалифицируют на первом же заседании жюри или чего там у них. 

А они скорей всего до финала не доживут, а если и доживут то в лидерах явно не останутся...


 
Не важно класирование... Это принципное... 

Будеть очень странное, если не дисквалифицируют. И  АТС2011 - 30 000 участники  :))))

 


Как сообщили про спам так сразу "Спасибо за сообщение, зачистим. " 

по поводу зеркальных советников  ожидалось "Разберемся, проведем расследование" 

тишина - расстраивает.  

Что ж ты такой легко расстраиваемый, с такой чувствительной натурой на рынки лучше не соваться, там люди грубые.

Чтобы забанить спамера достаточно власти одного Роша, а чтобы дисквалифицировать участника чемпионата должно пройти заседании жюри. А там люди занятые, из-за каждого идиота индивидуально они собираться не станут. Кроме того спамер постоянно гадил, а эти славные белорусы никому не мешают. 

 
12
