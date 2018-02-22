Какой счет лучше: ECN, NDD? (Обоснуйте)

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за подробностями в поисковик


 

Лучше тот у которого спред + комиссия  меньше. 

Это при прочих одинаковых условиях

 
У ECN все хорошо, кроме одного. Вы не найдете ДЦ со счетом ECN с хеджированной маржой менее 50%. А для обычных счетов можно найти и 0%. 
 
Dmitiry Ananiev:

Лучше тот у которого спред + комиссия  меньше. 

Это при прочих одинаковых условиях

Время исполнения еще забыли )

 
ECN - частный случай NDD. Все счета NDD делятся на STP и ECN.
 
Alexey Volchanskiy:

Время исполнения еще забыли )

Я перешел на лимитные ордера. И брокер их отрабатывает правильно. Т.е. цена открытия может быть лучше или равна заявленной.

Поэтому время исполнения меня мало волнует

 
Dmitiry Ananiev:
Я перешел на лимитные ордера. И брокер их отрабатывает правильно. Т.е. цена открытия может быть лучше или равна заявленной.
Поэтому время исполнения меня мало волнует
а со стоповыми ордерами так же?
 
STARIJ:
а со стоповыми ордерами так же?

А сам то как думаешь ? 

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Хороший у меня ECN....и,главное так удобно,что шпилек на графике не видно.Гениальный отжим средств по стоплоссу!


 
Nikolay Gaylis:

Хороший у меня ECN....и,главное так удобно,что шпилек на графике не видно.Гениальный отжим средств по стоплоссу!

Но.. что вы там забыли тогда?

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