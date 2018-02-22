Какой счет лучше: ECN, NDD? (Обоснуйте)
Лучше тот у которого спред + комиссия меньше.
Это при прочих одинаковых условиях
У ECN все хорошо, кроме одного. Вы не найдете ДЦ со счетом ECN с хеджированной маржой менее 50%. А для обычных счетов можно найти и 0%.
Dmitiry Ananiev:
Лучше тот у которого спред + комиссия меньше.
Это при прочих одинаковых условиях
Время исполнения еще забыли )
ECN - частный случай NDD. Все счета NDD делятся на STP и ECN.
Alexey Volchanskiy:
Время исполнения еще забыли )
Я перешел на лимитные ордера. И брокер их отрабатывает правильно. Т.е. цена открытия может быть лучше или равна заявленной.
Поэтому время исполнения меня мало волнует
Dmitiry Ananiev:а со стоповыми ордерами так же?
Я перешел на лимитные ордера. И брокер их отрабатывает правильно. Т.е. цена открытия может быть лучше или равна заявленной.
Поэтому время исполнения меня мало волнует
Я перешел на лимитные ордера. И брокер их отрабатывает правильно. Т.е. цена открытия может быть лучше или равна заявленной.
Поэтому время исполнения меня мало волнует
STARIJ:
а со стоповыми ордерами так же?
а со стоповыми ордерами так же?
А сам то как думаешь ?
Nikolay Gaylis:
Хороший у меня ECN....и,главное так удобно,что шпилек на графике не видно.Гениальный отжим средств по стоплоссу!
Но.. что вы там забыли тогда?
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