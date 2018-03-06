Автоматическая генерация удобных настроек экспера/индикатора - ищу заинтересованных лиц - страница 2
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тогда нужно чтоб вы были как минимум макетировщиком и ТЗ писателем, рисователем.
Умеете?
Нужно отрисовать юзерские кейсы, как примеры работы с софтом.
А также отрисовать макеты всех интерфейсов.
Всё что я умею - отразил - дальше уже надо предметно обсуждать варианты.
Интерфейс самой программы в данном случае - дело третье, мне так кажется - важен функционал.
Поэтому, надо определится с функционалом, потом с кнопками - сколько будет и какой у них функционал, языком-интерпритатором, согласно которому будут генерироваться структуры. А уже потом работать над расположением всего этого в пространстве.
Поэтому спеши спросить, есть ли у Вас дополнения по предложенному набору действий для структурирования (цвет, вкладки, группы)? К примеру, может следует делать подгруппы, или ещё что-то.
Всё что я умею - отразил - дальше уже надо предметно обсуждать варианты.
Интерфейс самой программы в данном случае - дело третье, мне так кажется - важен функционал.
Поэтому, надо определится с функционалом, потом с кнопками - сколько будет и какой у них функционал, языком-интерпритатором, согласно которому будут генерироваться структуры. А уже потом работать над расположением всего этого в пространстве.
ок, можно и в таком порядке,
Поэтому спеши спросить, есть ли у Вас дополнения по предложенному набору действий для структурирования (цвет, вкладки, группы)? К примеру, может следует делать подгруппы, или ещё что-то.
есть видение xml структуры, которая является следствием доступных элементов и свойств
а также есть видение WYSIWYG стиля создания внешних парамтеров эксперта
а ваш подход пока непонятен...
ок, можно и в таком порядке,
есть видение xml структуры, которая является следствием доступных элементов и свойств
а также есть видение WYSIWYG стиля создания внешних парамтеров эксперта
а ваш подход пока непонятен...
Ваш подход пока так же не понятен, но я позволю по-задавать наводящие вопросы, что б он стал более очевиден.
Итак, как я понимаю в xml планируется хранить информацию о визуализации, верно? Тогда при помощи чего, кокого редактора, работать с системой создания интерфейса по технологии WYSIWYG? Сделать тэгами то, что вы изобразили - крайне не просто...
давайте вы опишите функционал и под ключевые моменты сделаете макеты.
потом будем смотреть
давайте вы опишите функционал и под ключевые моменты сделаете макеты.
потом будем смотреть
Может у нас разные понятия о функционале, но в первом посте я написал, то что должно функционировать.
Поясните, что требуется - стараюсь настроится на Вашу волну.
вы забываете, что в параметрах еще реализован оптимизатор...
Кроме того МТ - не программа для блондинок. Инетрфейс с ползунками и прочей хренью не сделает вас более прибыльным трейдером.
вы забываете, что в параметрах еще реализован оптимизатор...
Кроме того МТ - не программа для блондинок. Инетрфейс с ползунками и прочей хренью не сделает вас более прибыльным трейдером.
Читайте внимательней, что пишут:
"
6. Экспортировать и импортировать внесенные значения в переменные set (ini) файла, в том числе информацию о настройках оптимизации в тестере стратегий.
"
Пока не придет понимания, зачем экономить свое время, Вы не поймете действия других по решению этой не простой задачи.