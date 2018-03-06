Автоматическая генерация удобных настроек экспера/индикатора - ищу заинтересованных лиц - страница 2

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o_o:

тогда нужно чтоб вы были как минимум макетировщиком и ТЗ писателем, рисователем.

Умеете? 

Нужно отрисовать юзерские кейсы, как примеры работы с софтом.

А также отрисовать макеты всех интерфейсов.

Всё что я умею - отразил - дальше уже надо предметно обсуждать варианты.

Интерфейс самой программы в данном случае - дело третье, мне так кажется - важен функционал.

Поэтому, надо определится с функционалом, потом с кнопками - сколько будет и какой у них функционал, языком-интерпритатором, согласно которому будут генерироваться структуры. А уже потом работать над расположением всего этого в пространстве.

Поэтому спеши спросить, есть ли у Вас дополнения по предложенному набору действий для структурирования (цвет, вкладки, группы)? К примеру, может следует делать подгруппы, или ещё что-то.

 
Aleksey Vyazmikin:

Всё что я умею - отразил - дальше уже надо предметно обсуждать варианты.

Интерфейс самой программы в данном случае - дело третье, мне так кажется - важен функционал.

Поэтому, надо определится с функционалом, потом с кнопками - сколько будет и какой у них функционал, языком-интерпритатором, согласно которому будут генерироваться структуры. А уже потом работать над расположением всего этого в пространстве.

ок, можно и в таком порядке,

Поэтому спеши спросить, есть ли у Вас дополнения по предложенному набору действий для структурирования (цвет, вкладки, группы)? К примеру, может следует делать подгруппы, или ещё что-то.

есть видение xml структуры, которая является следствием доступных элементов и свойств

а также есть видение WYSIWYG стиля создания внешних парамтеров эксперта


а ваш подход пока непонятен...

 
o_o:

ок, можно и в таком порядке,

есть видение xml структуры, которая является следствием доступных элементов и свойств

а также есть видение WYSIWYG стиля создания внешних парамтеров эксперта


а ваш подход пока непонятен...

Ваш подход пока так же не понятен, но я позволю по-задавать наводящие вопросы, что б он стал более очевиден.

Итак, как я понимаю в xml планируется хранить информацию о визуализации, верно? Тогда при помощи чего, кокого редактора, работать с системой создания интерфейса по технологии WYSIWYG? Сделать тэгами то, что вы изобразили - крайне не просто...

 

давайте вы опишите функционал и под ключевые моменты сделаете макеты.

потом будем смотреть

 
o_o:

давайте вы опишите функционал и под ключевые моменты сделаете макеты.

потом будем смотреть

Может у нас разные понятия о функционале, но в первом посте я написал, то что должно функционировать.

Поясните, что требуется - стараюсь настроится на Вашу волну.

 
Вот, кажется, что подходящий инструмент http://www.swixml.org/ , если рассматривать не MQL.
SWIXML - Generate javax.swing at runtime based on XML descriptors
  • www.swixml.org
SwiXml, is a small GUI generating engine for Java applications and applets. Graphical User Interfaces are described in XML documents that are parsed at runtime and rendered into javax.swing objects. Depending on the application, XML descriptors may be deployed with the remaining code or loaded from a remote server at runtime. This late binding...
 

вы забываете, что в параметрах еще реализован оптимизатор... 

Кроме того МТ - не программа для блондинок. Инетрфейс с ползунками и прочей хренью не сделает вас более прибыльным трейдером.

 
Dmitiry Ananiev:

вы забываете, что в параметрах еще реализован оптимизатор... 

Кроме того МТ - не программа для блондинок. Инетрфейс с ползунками и прочей хренью не сделает вас более прибыльным трейдером.

Читайте внимательней, что пишут:

"

6. Экспортировать и импортировать внесенные значения в переменные set (ini) файла, в том числе информацию о настройках оптимизации в тестере стратегий.

"

Пока не придет понимания, зачем экономить свое время, Вы не поймете действия других по решению этой не простой задачи.

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