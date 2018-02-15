Нужна ли на маркете категория «прогнозирующие индикаторы» ? - страница 3
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Каждый видит лишь то, что хочет увидеть.
И снова голословное.
Ни одно ваше утверждение не подтверждено ни доказательствами, ни фактами. это и называется голословное.
Не надо описаний, докажите рублем офигенную прогностичную способность ваших индикаторов. откройте сигнал и поторгуйте.
Именно, что то не так. Советник стоит дороже. Но основная фича в индикаторе. При публикации индикатора продаж советника не будет.
Написать советник по индикатору в Jobs $15. Один раз на всегда.
ЗЫ А индикатор дорого не продашь потому как ХЗ насколько прибыльные сигналы он даёт. Доказуемой статистики то нет.
И снова голословное.
Ни одно ваше утверждение не подтверждено ни доказательствами, ни фактами. это и называется голословное.
Не надо описаний, докажите рублем офигенную прогностичную способность ваших индикаторов. откройте сигнал и поторгуйте.
И снова голословное.
Ни одно ваше утверждение не подтверждено ни доказательствами, ни фактами. это и называется голословное.
С этим согласен.
Не надо описаний, докажите рублем офигенную прогностичную способность ваших индикаторов. откройте сигнал и поторгуйте.
А вот это интересно. А автор кому-либо что-либо должен? Как хочет так и .... излагает.) Хочет голословно, хочет неголословно, хочет вообще не излагает. Его личное дело.
Именно, что то не так. Советник стоит дороже. Но основная фича в индикаторе. При публикации индикатора продаж советника не будет.
Написать советник по индикатору в Jobs $15. Один раз на всегда.
ЗЫ А индикатор дорого не продашь потому как ХЗ насколько прибыльные сигналы он даёт. Доказуемой статистики то нет.
добили на днях советника по скачанному индикатору, в тестере х10 за месяц. на демку уже стоит, на реале думаю пока еще сыроват чтоб ставитьлот постоянный
... Но пока речь идет о форме представления инструмента (в специальной категории на маркете) - не более того.
Я правильно понял: Вы не выкладываете свой индикатор, потому что в Маркете нет нужной категории для него?
А автор кому-либо что-либо должен? Как хочет так и .... излагает.) Хочет голословно, хочет неголословно, хочет вообще не излагает. Его личное дело.
Если кратко:
Автор утверждает что не делает голословных утверждений.
Автор утверждает что его индюки настолько хороши, что их надо вынести в отдельный раздел.
Без эээ доказательств получается коллизия.
ЗЫ А индикатор дорого не продашь потому как ХЗ насколько прибыльные сигналы он даёт. Доказуемой статистики то нет.
Я всегда искренне считал, что индикаторы и не должны, и не дают вообще никаких сигналов, а только показывают (измеряют) текущее состояние. А сигналы дает логика ТС.
Я всегда искренне считал, что индикаторы и не должны, и не дают вообще никаких сигналов, а просто показывают (измеряют) текущее состояние. А сигналы дает логика ТС.
Ну почему-же, есть 2 МА с разными периодами, если пересеклись - сигнал. Не факт, что цена пойдёт по пересечению.
Вот и прогноз.