Нужна ли на маркете категория «прогнозирующие индикаторы» ? - страница 3

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Aleksey Ivanov:
Каждый видит лишь то, что хочет увидеть.

И снова голословное.

Ни одно ваше утверждение не подтверждено ни доказательствами, ни фактами. это и называется голословное.

Не надо описаний, докажите рублем офигенную прогностичную способность ваших индикаторов. откройте сигнал и поторгуйте.

 
Nikolay Demko:

Именно, что то не так. Советник стоит дороже. Но основная фича в индикаторе. При публикации индикатора продаж советника не будет.

Написать советник по индикатору в Jobs  $15. Один раз на всегда.

ЗЫ А индикатор дорого не продашь потому как ХЗ насколько прибыльные сигналы он даёт. Доказуемой статистики то нет.

Спасибо. Тут есть над чем подумать.
 
Комбинатор:

И снова голословное.

Ни одно ваше утверждение не подтверждено ни доказательствами, ни фактами. это и называется голословное.

Не надо описаний, докажите рублем офигенную прогностичную способность ваших индикаторов. откройте сигнал и поторгуйте.

Это все Ваше философствование и желание подискутировать - кто кого. Я давно это перерос и, поэтому, с Вами заканчиваю  А на счет доказательств рублем согласен. Но пока  речь идет о форме представления инструмента (в специальной категории на маркете) - не более того.  
 
Комбинатор:

И снова голословное.

Ни одно ваше утверждение не подтверждено ни доказательствами, ни фактами. это и называется голословное.

С этим согласен.

Комбинатор:

Не надо описаний, докажите рублем офигенную прогностичную способность ваших индикаторов. откройте сигнал и поторгуйте.

А вот это интересно. А автор кому-либо что-либо должен? Как хочет так и .... излагает.) Хочет голословно, хочет неголословно, хочет вообще не излагает. Его личное дело.

 
Nikolay Demko:

Именно, что то не так. Советник стоит дороже. Но основная фича в индикаторе. При публикации индикатора продаж советника не будет.

Написать советник по индикатору в Jobs  $15. Один раз на всегда.

ЗЫ А индикатор дорого не продашь потому как ХЗ насколько прибыльные сигналы он даёт. Доказуемой статистики то нет.

добили на днях советника по скачанному индикатору, в тестере х10 за месяц. на демку уже стоит, на реале думаю пока еще сыроват чтоб ставить

лот постоянный
 
Aleksey Ivanov:
) думайте как вам удобно
 
Aleksey Ivanov:
... Но пока  речь идет о форме представления инструмента (в специальной категории на маркете) - не более того.  

Я правильно понял: Вы не выкладываете свой индикатор, потому что в Маркете нет нужной категории для него?

 
Yuriy Asaulenko:

А автор кому-либо что-либо должен? Как хочет так и .... излагает.) Хочет голословно, хочет неголословно, хочет вообще не излагает. Его личное дело.

Если кратко:

Автор утверждает что не делает голословных утверждений.

Автор утверждает что его индюки настолько хороши, что их надо вынести в отдельный раздел.

Без эээ доказательств получается коллизия.

 
Mickey Moose:

ЗЫ А индикатор дорого не продашь потому как ХЗ насколько прибыльные сигналы он даёт. Доказуемой статистики то нет.

Я всегда искренне считал, что индикаторы и не должны, и не дают вообще никаких сигналов, а только показывают (измеряют) текущее состояние. А сигналы дает логика ТС.

 
Yuriy Asaulenko:

Я всегда искренне считал, что индикаторы и не должны, и не дают вообще никаких сигналов, а просто показывают (измеряют) текущее состояние. А сигналы дает логика ТС.

Ну почему-же, есть 2 МА с разными периодами, если пересеклись - сигнал. Не факт, что цена пойдёт по пересечению.

Вот и прогноз.

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