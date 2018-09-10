Скрипты: Скрипт встречного закрытия (Close By)

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Скрипт встречного закрытия (Close By):

Скрипт находит все перекрытые позиции и закрывает их встречными. Такой принцип закрытия позволяет значительно экономить на спреде.

Если указано в параметрах CloseAll = true, то после встречного закрытия скрипт закроет оставшиеся позиции.

По окончанию работы скрипт выводит информацию, на сколько изменился баланс.

CloseBy

Автор: Vladimir Khlystov

 
Здравствуйте Владимир! Кидаю скрипт на график - на Н1 и на М5, но перекрытие не открывает! конечно цена далеко ушла, но баланс позволяет.20 п. по 0,1 и закрыл бы!
скрипт не открывает встречный
 
777Niko:
Здравствуйте Владимир! Кидаю скрипт на график - на Н1 и на М5, но перекрытие не открывает! конечно цена далеко ушла, но баланс позволяет.20 п. по 0,1 и закрыл бы!

Скрипт ничего не должен открывать.

Он закрывает те ордера, которые перекрывают друг друга. Если у Вас была бы хоть одна sell позиция, то она бы закрылась встречно с buy

 
Я например локирую сделку пять ордеров в бай и пять в селл,вот решаю закрыть только селл,этот скрипт как раз для этого дела?.
 

Для этого есть скрит проще

https://www.mql5.com/ru/code/9700

Скрипт закрытия ордеров по условию V4
Скрипт закрытия ордеров по условию V4
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Скрипт закрывает все сделки по выбранному условию. Параметры по умолчанию: Magic = 0; //закрывать только сделки с магиком. (0-открытые вручную) MagicAll = true; //если true - закрывать все. (с любым магиком) Profit = 0; //закрывать только сделки с профитом больше Profit (в случае, если Вы выберите закрывать только прибыльные) TipOrder = 0...
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