Подскажите пожалуйста!

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Что необходимо поменять в коде индикатора VPFx-Range,

чтобы отодвинуть ограничивающую линию, для анализа графика более раннего времени. Спасибо!


 
sergey777777:

Что необходимо поменять в коде индикатора VPFx-Range,

чтобы отодвинуть ограничивающую линию, для анализа графика более раннего времени. Спасибо!

а где посмотреть этот VPFx-Range, какие у него параметры?

 

Скачать индикатор VPFx-Range https://drive.google.com/file/d/1yD8f2RPfCTYOprpyNs_msn-yY2yQFFSJ/view?usp=sharing

Редактор индикатора находится в метатрейдере 4 Meta Editor.

 
sergey777777:

Скачать индикатор VPFx-Range https://drive.google.com/file/d/1yD8f2RPfCTYOprpyNs_msn-yY2yQFFSJ/view?usp=sharing

Редактор индикатора находится в метатрейдере 4 Meta Editor.

Спасибо! Нашел где взять и как посмотреть код. Нашел самый простой способ. Запустить индикатор. Убрать. Остаются 2 линии. Подвинуть их. Снова запустить индикатор.   Другой вариант. Задать RangeMode = 1 или 2. И задать RangeMinutes. Ищу дальше. А куда линию надо точно подвинуть?
 

границы ставятся так, что делят экран (в строках 148 и 149  изменить) ровно на 3 части. Изменяя ширину экрана можно этим руководить. Можно эти коэффициенты (сейчас 1/3  и  2/3) вынести во входные параметры, чтоб менять при запуске.   А как этим индикатором пользоваться?

Вот сделал 1/3  и 1/2

double Слева=0.33;
double Справа=0.5;  Эти 2 строки добавил вверху  Можно добавить extern чтоб стали параметрами

 148)          timeFrom = timeLeft + r*Слева;
 149)          timeTo   = timeLeft + r*Справа;
  где-то ошибка линии остаются при удалении индикатора

 
Горизонтальные линии всего три. две линии выставляются ( которые показаны на вашем скрине) период отображение данных, а линия которая указана на моем скрине стрелкой определяет границу периода до какого места можно использовать индикатор. И в настройках индикатора нет настроек.
 
sergey777777:
Горизонтальные линии всего три. две линии выставляются ( которые показаны на вашем скрине) период отображение данных, а линия которая указана на моем скрине стрелкой определяет границу периода до какого места можно использовать индикатор. И в настройках индикатора нет настроек.

Повторяю: вертикальные линии можно подвинуть, изменив в строках 148 и 149. Также показал выше как внести их в параметры

//Вверху
extern double Слева=0.33;
extern double Справа=0.5;  // 0.5  это в середину  0.9 почти у правого края

148)          timeFrom = timeLeft + r*Слева;
149)          timeTo   = timeLeft + r*Справа;
 

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста после активации виртуального сервера  можно ли закрыть площадку мт4 ? Виртуальный сервер будет работать или как это происходит?

 
Сделал как написано выше выдает ощибку при компилировании. Вопрос такой же возник как у автора темы. Может кто поможет за денежку мне этот индикатор под себя запилить????
 

Давайте попробуем разобраться тогда...

Ваша вертикальная линия отображается с помощью этой функции:

void drawVLine(string name, datetime time1, color lineColor = Gray, int width = 1, int style = STYLE_SOLID, bool back = true)

{

                if (ObjectFind(name) >= 0)

                               ObjectDelete(name);

                              

                ObjectCreate(name, OBJ_VLINE, 0, time1, 0);

                ObjectSet(name, OBJPROP_COLOR, lineColor);

                ObjectSet(name, OBJPROP_BACK, back);

                ObjectSet(name, OBJPROP_STYLE, style);

                ObjectSet(name, OBJPROP_WIDTH, width);

}


однако красный нолик лишний:

ObjectCreate(name, OBJ_VLINE, 0, time1, 0);

Ну и плюнем пока что на это.

Идем дальше...

Время, которым задается положение вертикальной линии - time1

вызывается эта функция в коде вот так:

drawVLine(onp + "hz", hz, Red, 1, STYLE_DOT, false);

время в ней:

datetime hz = iTime(NULL, DataPeriod, iBars(NULL, DataPeriod) - 1);

-1 - это надо?

попробуйте так:

datetime hz = iTime(NULL, DataPeriod, iBars(NULL, DataPeriod) - 0);

а если не получится, то так:

datetime hz = iTime(NULL, DataPeriod, iBars(NULL, DataPeriod) + 1);

Однако, если Вы надвинете линию туда, куда надо, то станет не заметно теней сигнальной свечи (хая и лоя). Я думаю, что автор индикатора специально отодвинул линию и он прав.
 
la_gri_s:
Сделал как написано выше выдает ощибку при компилировании. Вопрос такой же возник как у автора темы. Может кто поможет за денежку мне этот индикатор под себя запилить????

ооо, это не проблема.

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