Подскажите пожалуйста!
Что необходимо поменять в коде индикатора VPFx-Range,
чтобы отодвинуть ограничивающую линию, для анализа графика более раннего времени. Спасибо!
а где посмотреть этот VPFx-Range, какие у него параметры?
Скачать индикатор VPFx-Range https://drive.google.com/file/d/1yD8f2RPfCTYOprpyNs_msn-yY2yQFFSJ/view?usp=sharing
Редактор индикатора находится в метатрейдере 4 Meta Editor.
Скачать индикатор VPFx-Range https://drive.google.com/file/d/1yD8f2RPfCTYOprpyNs_msn-yY2yQFFSJ/view?usp=sharing
Редактор индикатора находится в метатрейдере 4 Meta Editor.
границы ставятся так, что делят экран (в строках 148 и 149 изменить) ровно на 3 части. Изменяя ширину экрана можно этим руководить. Можно эти коэффициенты (сейчас 1/3 и 2/3) вынести во входные параметры, чтоб менять при запуске. А как этим индикатором пользоваться?
Вот сделал 1/3 и 1/2
double Слева=0.33;
double Справа=0.5; Эти 2 строки добавил вверху Можно добавить extern чтоб стали параметрами
148) timeFrom = timeLeft + r*Слева;
149) timeTo = timeLeft + r*Справа;
где-то ошибка линии остаются при удалении индикатора
Горизонтальные линии всего три. две линии выставляются ( которые показаны на вашем скрине) период отображение данных, а линия которая указана на моем скрине стрелкой определяет границу периода до какого места можно использовать индикатор. И в настройках индикатора нет настроек.
Повторяю: вертикальные линии можно подвинуть, изменив в строках 148 и 149. Также показал выше как внести их в параметры
//Вверху extern double Слева=0.33; extern double Справа=0.5; // 0.5 это в середину 0.9 почти у правого края 148) timeFrom = timeLeft + r*Слева; 149) timeTo = timeLeft + r*Справа;
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста после активации виртуального сервера можно ли закрыть площадку мт4 ? Виртуальный сервер будет работать или как это происходит?
Давайте попробуем разобраться тогда...
Ваша вертикальная линия отображается с помощью этой функции:
void drawVLine(string name, datetime time1, color lineColor = Gray, int width = 1, int style = STYLE_SOLID, bool back = true)
{
if (ObjectFind(name) >= 0)
ObjectDelete(name);
ObjectCreate(name, OBJ_VLINE, 0, time1, 0);
ObjectSet(name, OBJPROP_COLOR, lineColor);
ObjectSet(name, OBJPROP_BACK, back);
ObjectSet(name, OBJPROP_STYLE, style);
ObjectSet(name, OBJPROP_WIDTH, width);
}
однако красный нолик лишний:
ObjectCreate(name, OBJ_VLINE, 0, time1, 0);
Ну и плюнем пока что на это.
Идем дальше...
Время, которым задается положение вертикальной линии - time1
вызывается эта функция в коде вот так:
drawVLine(onp + "hz", hz, Red, 1, STYLE_DOT, false);
время в ней:
datetime hz = iTime(NULL, DataPeriod, iBars(NULL, DataPeriod) - 1);
-1 - это надо?
попробуйте так:
datetime hz = iTime(NULL, DataPeriod, iBars(NULL, DataPeriod) - 0);
а если не получится, то так:
datetime hz = iTime(NULL, DataPeriod, iBars(NULL, DataPeriod) + 1);Однако, если Вы надвинете линию туда, куда надо, то станет не заметно теней сигнальной свечи (хая и лоя). Я думаю, что автор индикатора специально отодвинул линию и он прав.
Сделал как написано выше выдает ощибку при компилировании. Вопрос такой же возник как у автора темы. Может кто поможет за денежку мне этот индикатор под себя запилить????
ооо, это не проблема.
размещайте заказ на фриланс.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Что необходимо поменять в коде индикатора VPFx-Range,
чтобы отодвинуть ограничивающую линию, для анализа графика более раннего времени. Спасибо!