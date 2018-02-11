регистрация - страница 2
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здравствуйте коллеги!!!!!! помогите советом -не получается зарегистрировать подписку на мои сигналы -эта вкладка высвечивается красным цветом , или что такое название источника сигнала??????? -------Название:
Не используйте нечитаемые или краткие названия и не злоупотребляйте аббревиатурами и сокращениями.
название пишу Abramovich_68
заранее благодарю вас !!!!!!!!
Извините, не знаю, как Вас зовут. Я думаю, что какую-то букву вы написали на русском регистре: либо "А", либо "а", либо "о". Такое часто бывает у новичков.
Извините, не знаю, как Вас зовут. Я думаю, что какую-то букву вы написали на русском регистре: либо "А", либо "а", либо "о". Такое часто бывает у новичков.
не, там уже разобрались - спец. знаки нельзя использовать, в том числе и знак подчеркивания "_"
не, там уже разобрались - спец. знаки нельзя использовать, в том числе и знак подчеркивания "_"
Всё хорошо то, что хорошо кончается.
Всё хорошо то, что хорошо кончается.
Все только начинается. Сейчас Abramovich зальет пару миллиардов на рынок и сломает форекс!
Все только начинается. Сейчас Abramovich зальет пару миллиардов на рынок и сломает форекс!
Да мрачноватые у вас предсказания. Усе придется походу сушить весла ;)
Все только начинается. Сейчас Abramovich зальет пару миллиардов на рынок и сломает форекс!
Konstantin Nikitin:
Да мрачноватые у вас предсказания. Усе придется походу сушить весла ;)
Наоборот, надо срочно танцевать возле Абрамовича! спрашивать на бай и селл поставит... Весла как раз надо в воду, в мутную
Все только начинается. Сейчас Abramovich зальет пару миллиардов на рынок и сломает форекс!
полный зачёт !!!!!!!!! =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) я трэйдор с 13 летним стажем собираюсь подняться с копеек по сути иначе не имеет смысла т.е. т.к. стратегия выработана правильно , я заработаю с любой суммы денег в чём не сомневаюсь на основании своего опыта !!!!!! а вот куда пойдёт маркет я действительно частенько знаю !!!!!!!!!!!!!!!!
Наоборот, надо срочно танцевать возле Абрамовича! спрашивать на бай и селл поставит... Весла как раз надо в воду, в мутную
полный зачёт !!!!!!!!! =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) я трэйдор с 13 летним стажем собираюсь подняться с копеек по сути иначе не имеет смысла т.е. т.к. стратегия выработана правильно , я заработаю с любой суммы денег в чём не сомневаюсь на основании своего опыта !!!!!! а вот куда пойдёт маркет я действительно частенько знаю !!!!!!!!!!!!!
с именем Абрамович 68 прокатило , но теперь другая ерунда появилась - модератор написал мне сообщение 2018.02.11 03:34
счёт ввёл торговый с форекса + ввёл пароль для инвестор который создал внутри метотрейдора ну и что от меня теперь хочет модератор ?????? на сайте MQL5 сообщесва во вкладке сигналы у меня появилась страничка с таблицей .прибыль ,баланс , окна для графиков и так далее