регистрация - страница 2

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Abramovich_68:
здравствуйте коллеги!!!!!! помогите советом -не получается зарегистрировать подписку на мои сигналы -эта вкладка высвечивается красным цветом , или что такое название источника сигнала???????   -------Название:
Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов
Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов

Не используйте нечитаемые или краткие названия и не злоупотребляйте аббревиатурами и сокращениями.

название пишу Abramovich_68 

заранее благодарю вас !!!!!!!! 


Извините, не знаю, как Вас зовут. Я думаю, что какую-то букву вы написали на русском регистре: либо "А", либо "а", либо "о". Такое часто бывает у новичков.

 
Victor Ziborov:

Извините, не знаю, как Вас зовут. Я думаю, что какую-то букву вы написали на русском регистре: либо "А", либо "а", либо "о". Такое часто бывает у новичков.

не, там уже разобрались - спец. знаки нельзя использовать, в том числе и знак подчеркивания "_"

 
Denis Sartakov:

не, там уже разобрались - спец. знаки нельзя использовать, в том числе и знак подчеркивания "_"

Всё хорошо то, что хорошо кончается.

 
Victor Ziborov:

Всё хорошо то, что хорошо кончается.

Все только начинается. Сейчас Abramovich зальет пару миллиардов на рынок и сломает форекс!

 
Evgeny Belyaev:

Все только начинается. Сейчас Abramovich зальет пару миллиардов на рынок и сломает форекс!

Да мрачноватые у вас предсказания. Усе придется походу сушить весла ;)

 
Evgeny Belyaev:

Все только начинается. Сейчас Abramovich зальет пару миллиардов на рынок и сломает форекс!

Konstantin Nikitin:

Да мрачноватые у вас предсказания. Усе придется походу сушить весла ;)

Наоборот, надо срочно танцевать возле Абрамовича! спрашивать на бай и селл поставит... Весла как раз надо в воду, в мутную

 
[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Все только начинается. Сейчас Abramovich зальет пару миллиардов на рынок и сломает форекс!

полный зачёт !!!!!!!!! =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) я трэйдор с 13 летним стажем собираюсь подняться с копеек по сути иначе не имеет смысла т.е. т.к. стратегия выработана правильно  , я заработаю с любой суммы денег  в чём не сомневаюсь на основании своего опыта !!!!!! а вот куда пойдёт маркет  я действительно частенько знаю !!!!!!!!!!!!!!!! 

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Наоборот, надо срочно танцевать возле Абрамовича! спрашивать на бай и селл поставит... Весла как раз надо в воду, в мутную

полный зачёт !!!!!!!!! =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) я трэйдор с 13 летним стажем собираюсь подняться с копеек по сути иначе не имеет смысла т.е. т.к. стратегия выработана правильно  , я заработаю с любой суммы денег  в чём не сомневаюсь на основании своего опыта !!!!!! а вот куда пойдёт маркет  я действительно частенько знаю !!!!!!!!!!!!!


с именем Абрамович 68 прокатило , но теперь другая ерунда появилась - модератор написал мне сообщение 2018.02.11 03:34

Состояние соединения: авторизация не удалась. Пожалуйста, проверьте введенные логин и пароль торгового счета.


счёт ввёл торговый с форекса + ввёл пароль для инвестор который создал внутри метотрейдора ну и что от меня теперь хочет модератор ?????? на сайте MQL5 сообщесва во вкладке сигналы у меня появилась страничка с таблицей .прибыль ,баланс , окна для графиков и так далее 

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