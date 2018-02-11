регистрация

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здравствуйте коллеги!!!!!! помогите советом -не получается зарегистрировать подписку на мои сигналы -эта вкладка высвечивается красным цветом , или что такое название источника сигнала???????   -------Название:
Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов
Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов

Не используйте нечитаемые или краткие названия и не злоупотребляйте аббревиатурами и сокращениями.

название пишу Abramovich_68 

заранее благодарю вас !!!!!!!! 


 
Abramovich_68:

Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов

название пишу Abramovich_68


Abramovich68

Abramovich 68

Вроде все понятно в предупреждении.

 
Abramovich_68:
здравствуйте коллеги!!!!!! помогите советом -не получается зарегистрировать подписку на мои сигналы -эта вкладка высвечивается красным цветом , или что такое название источника сигнала???????   -------Название:
Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов
Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов

Не используйте нечитаемые или краткие названия и не злоупотребляйте аббревиатурами и сокращениями.

название пишу Abramovich_68 

заранее благодарю вас !!!!!!!! 


у вас ник подозрительный, может в этом причина.

 
Denis Sartakov:   у вас ник подозрительный, может в этом причина.

Помню когда на ЕС работали был в командировке, написал и набил на перфокарты генерацию системы. И в последних 8 позициях каждой перфокарты - там размещался комментарий - набил слово GENERATE. Устройство ввода с перфокарт показало ошибку в каждой карте. Стал перебивать - для ускорения без комментария. Прошло. Приехал домой - попробовал на своем устройстве - тоже дает ошибку при любом содержимом карты и этом слове в конце. Так и осталось это загадкой. Так что все может быть...

 
Abramovich_68:
здравствуйте коллеги!!!!!! помогите советом -не получается зарегистрировать подписку на мои сигналы -эта вкладка высвечивается красным цветом , или что такое название источника сигнала???????   -------Название:
Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов
Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов

Не используйте нечитаемые или краткие названия и не злоупотребляйте аббревиатурами и сокращениями.

название пишу Abramovich_68 

заранее благодарю вас !!!!!!!! 


Символ "_" по-видимому, не допускается

 
STARIJ:

Помню когда на ЕС работали был в командировке, написал и набил на перфокарты генерацию системы. И в последних 8 позициях каждой перфокарты - там размещался комментарий - набил слово GENERATE. Устройство ввода с перфокарт показало ошибку в каждой карте. Стал перебивать - для ускорения без комментария. Прошло. Приехал домой - попробовал на своем устройстве - тоже дает ошибку при любом содержимом карты и этом слове в конце. Так и осталось это загадкой. Так что все может быть...

ЕС - а что это такое ?

 
Denis Sartakov:

ЕС - а что это такое ?

:) Компьютер такой.

 
Vitalii Ananev:

:) Компьютер такой.

не, не знаю.

 
Vladimir Zubov:

ЕС ЭВМ (Единая система электронных вычислительных машин, произносится «еэ́с эвээ́м»)

16 Мб оперативной памяти на последних моделях 2000 года.

 
Vladimir Zubov:

ЕС ЭВМ (Единая система электронных вычислительных машин, произносится «еэ́с эвээ́м»)


красиво все выглядит, не то что сейчас - сидишь один в комнате и пялишься в запыленный экран.

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