регистрация
Название источника сигнала должно начинаться с заглавной буквы и может содержать только латинские буквы, цифры и пробелы и быть не длиннее 40 символов
название пишу Abramovich_68
Abramovich68
Abramovich 68
Вроде все понятно в предупреждении.
здравствуйте коллеги!!!!!! помогите советом -не получается зарегистрировать подписку на мои сигналы -эта вкладка высвечивается красным цветом , или что такое название источника сигнала??????? -------Название:
Не используйте нечитаемые или краткие названия и не злоупотребляйте аббревиатурами и сокращениями.
название пишу Abramovich_68
заранее благодарю вас !!!!!!!!
у вас ник подозрительный, может в этом причина.
Помню когда на ЕС работали был в командировке, написал и набил на перфокарты генерацию системы. И в последних 8 позициях каждой перфокарты - там размещался комментарий - набил слово GENERATE. Устройство ввода с перфокарт показало ошибку в каждой карте. Стал перебивать - для ускорения без комментария. Прошло. Приехал домой - попробовал на своем устройстве - тоже дает ошибку при любом содержимом карты и этом слове в конце. Так и осталось это загадкой. Так что все может быть...
здравствуйте коллеги!!!!!! помогите советом -не получается зарегистрировать подписку на мои сигналы -эта вкладка высвечивается красным цветом , или что такое название источника сигнала??????? -------Название:
Не используйте нечитаемые или краткие названия и не злоупотребляйте аббревиатурами и сокращениями.
название пишу Abramovich_68
заранее благодарю вас !!!!!!!!
Символ "_" по-видимому, не допускается
Помню когда на ЕС работали был в командировке, написал и набил на перфокарты генерацию системы. И в последних 8 позициях каждой перфокарты - там размещался комментарий - набил слово GENERATE. Устройство ввода с перфокарт показало ошибку в каждой карте. Стал перебивать - для ускорения без комментария. Прошло. Приехал домой - попробовал на своем устройстве - тоже дает ошибку при любом содержимом карты и этом слове в конце. Так и осталось это загадкой. Так что все может быть...
ЕС - а что это такое ?
ЕС - а что это такое ?
:) Компьютер такой.
:) Компьютер такой.
не, не знаю.
не, не знаю.
ЕС ЭВМ (Единая система электронных вычислительных машин, произносится «еэ́с эвээ́м»)
ЕС ЭВМ (Единая система электронных вычислительных машин, произносится «еэ́с эвээ́м»)
16 Мб оперативной памяти на последних моделях 2000 года.
ЕС ЭВМ (Единая система электронных вычислительных машин, произносится «еэ́с эвээ́м»)
красиво все выглядит, не то что сейчас - сидишь один в комнате и пялишься в запыленный экран.
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Не используйте нечитаемые или краткие названия и не злоупотребляйте аббревиатурами и сокращениями.
название пишу Abramovich_68
заранее благодарю вас !!!!!!!!