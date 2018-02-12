НЕ работает! динамический многомерный строковый массив и файл? что происходит? Oo - страница 2
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Если нужно просто обойти проблему, то можно ещё перед чтением файла изменить размер массива. И ещё попробовать явно указать количество читаемых элементов.
я не знаю заранее сколько там элементов
можно конечно этот массив потом обработать, убрать лишнее, но, я решил записывать массив чтобы не делать лишних операций, получается надежней все перевести в строку с разделителями, потом считать и в структуру
я не знаю заранее сколько там элементов
можно конечно этот массив потом обработать, убрать лишнее, но, я решил записывать массив чтобы не делать лишних операций, получается надежней все перевести в строку с разделителями, потом считать и в структуру
можно сделать и так, разницы в этом примере нет
только необходимо еще указать резерв, чтобы не происходило перераспределение памяти i раз
я не знаю заранее сколько там элементов
можно конечно этот массив потом обработать, убрать лишнее, но, я решил записывать массив чтобы не делать лишних операций, получается надежней все перевести в строку с разделителями, потом считать и в структуру
Ещё можно после прочтения файла обрезать размер массива. При чтении массива получили количество элементов, размер второго измерения известен...
ArrayResize(arr_2, n2/p2);
Проверено. Костыль работает.
happy and