Советы для начинающих и практика, с картинками и стратегии, за ранее спс.

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Советы для начинающих и практика, с картинками и стратегии, за ранее спс.
 
привет ау
 
привет
 

привет

 
с чего вы начинали трейдинг
 

для начала советую Почитать справку о том, что такое Форекс.  

Можете прям в google.com набрать этот запрос. 

Иначе опять будут созданы темы:

"Открыл BUY на пробое, а цена пошла вниз и я проиграл квартиру"

После можно загрузить терминал MetaTrader - и пробовать самому открывать позиции на ДЕМО счете. 

спустя 1-3 месяца Вы поймете, что такое StopLoss и как включить трейлингстоп. 

После этого Вы будете изучать "Что такое советник" .. но это уже после..

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Привет) совет, если не хотите потратить всю жизнь и много денег получать раз за разом разочарование, на изучение всего, даже не лезте, это того не стоит
 
я торгую на демо счете где-то 3 месяца и всё понимаю просто нужны стратегии
 
1120340a:
я торгую на демо счете где-то 3 месяца и всё понимаю просто нужны стратегии

Маркет
CodeBase
Статьи

Довольно много ТС можно найти.

Но лучшая ТС, если еще излечимы от Forex, то удалить терминалы с компьютера и жить спокойно ;)
 
какие нибудь примеры дайте из собственных торгов
 
1120340a:
я торгую на демо счете где-то 3 месяца и всё понимаю просто нужны стратегии

Проведите поиск по КодоБазе - двойной клик по значку поиска (справа верху сайта)


Далее ввод искомого слова и выделение раздела "КодоБаза":


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