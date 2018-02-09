Советы для начинающих и практика, с картинками и стратегии, за ранее спс.
Советы для начинающих и практика, с картинками и стратегии, за ранее спс.
привет ау
привет
привет
с чего вы начинали трейдинг
для начала советую Почитать справку о том, что такое Форекс.
Можете прям в google.com набрать этот запрос.
Иначе опять будут созданы темы:
"Открыл BUY на пробое, а цена пошла вниз и я проиграл квартиру"
После можно загрузить терминал MetaTrader - и пробовать самому открывать позиции на ДЕМО счете.
спустя 1-3 месяца Вы поймете, что такое StopLoss и как включить трейлингстоп.
После этого Вы будете изучать "Что такое советник" .. но это уже после..
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
Привет) совет, если не хотите потратить всю жизнь и много денег получать раз за разом разочарование, на изучение всего, даже не лезте, это того не стоит
я торгую на демо счете где-то 3 месяца и всё понимаю просто нужны стратегии
1120340a:
я торгую на демо счете где-то 3 месяца и всё понимаю просто нужны стратегии
я торгую на демо счете где-то 3 месяца и всё понимаю просто нужны стратегии
Довольно много ТС можно найти.Но лучшая ТС, если еще излечимы от Forex, то удалить терминалы с компьютера и жить спокойно ;)
какие нибудь примеры дайте из собственных торгов
1120340a:
я торгую на демо счете где-то 3 месяца и всё понимаю просто нужны стратегии
я торгую на демо счете где-то 3 месяца и всё понимаю просто нужны стратегии
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