Есть статистика по задержкам (миллисекунды) в периоды больших движений? - страница 2

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В принципе нет такого брокера. Т.к. сами знаете что во время высокой волатильности цена может измениться в момент когда ваш компьютер будет отправлять запрос на сервер
Если я в терминале увидел изменения цены своего ордера, это означает, что брокер подтвердил эту цену. 
 

Только что закончилось большое движение йены. Вот статистика задержек (секунды) в этот период.


В столбце Yes Nz -  число торговых запросов к серверу, исполнено / было. В столбце Ask History - история ожидания ответов на каждый из запросов, время ожидания округлено до секунд. Одна строка - один счет.

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