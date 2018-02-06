Есть статистика по задержкам (миллисекунды) в периоды больших движений? - страница 2
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Только что закончилось большое движение йены. Вот статистика задержек (секунды) в этот период.
В столбце Yes Nz - число торговых запросов к серверу, исполнено / было. В столбце Ask History - история ожидания ответов на каждый из запросов, время ожидания округлено до секунд. Одна строка - один счет.