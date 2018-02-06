Расцветка по убыванию Открытия ДНЯ - страница 2
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я может глупый в этом плане но не понимаю зачем вам весь код, если я дал всё что нужно.
Просто обычно если выложить весь код, люди пишут то что написали вы, что-то подобное
Я вас не понимаю, то вы просите весь код а потом говорите что атм копаться, я как раз выцарапал то что нужно.
В любой случае спасибо, что уделили на меня время
ну или я не прав, не знаю, вам виднее, вы в коде разбираете куда лучше меня
Закрашиваться по всей таблице или в одной строке? И почему там кнопки? при нажатии меняют цвет, еще нажал - назад. И надо менять цвет фона или цвет надписи?
При нажатии на кнопку фон зеленеет. Можно программно понажимать нужные кнопки. А реакцию на нажатие можно отключить...
Спасибо вам что уделили на меня столько своего времени, но я сам нашёл проблему
нужно было сравнивать: if(mas[11-i][hi]>mas[11-i+1][hi])
а я сравнивал if(mas[11-i][hi]>mas[10-i][hi])
Закрашиваться по всей таблице или в одной строке? И почему там кнопки? при нажатии меняют цвет, еще нажал - назад. И надо менять цвет фона или цвет надписи?
При нажатии на кнопку фон зеленеет. Можно программно понажимать нужные кнопки. А реакцию на нажатие можно отключить...
Еще раз огромное спасибо