Расцветка по убыванию Открытия ДНЯ
Здравствуйте, подскажите как вывести расцветку по убывание открытие ДНЯ
В данный момент не правильно раскрашивает
А что должно раскрашиваться? Нарисуйте
Спасибо что ответили, я вывожу последние 10 чисел открытия дня, и хочу закрасить 1 цветом, если предыдущее число больше следующего, и другим цветом если предыдущее число меньше
выводятся цены таким образом
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 т.е по убывания
Если 9 число больше 10, если 8 число больше 9 - тогда синий
Если 9 число меньше 10, если 8 число меньше 9 - тогда красный
думаю суть вы поняли)
Спасибо
думаю суть вы поняли)
Спасибо
Пожалуйста, но ничего не поняли.
Вам же сказали - нарисуйте...
Пожалуйста, но ничего не поняли.
Вам же сказали - нарисуйте...
если число больше предыдущего тогда должно закрашиваться 1-м цветом, если меньше тогда 2-м цветом
тот код что выше закрашивает не правильно, прощу помочь
Здравствуйте, подскажите как вывести расцветку по убывание открытие ДНЯ
В данный момент не правильно раскрашивает
for(int i=10; i>=1; i--) if(iOpen(_Symbol,1440,i)<iOpen(_Symbol,1440,i-1)) { ляляляляляляля //белый Это должно быть внутри цикла, а у Вас было после } else { лляля //черный }
Использование массива излишне. Написал же, прямо обращаемся к первоисточнику, который Вы клали в массив
Использование массива излишне. Написал же, прямо обращаемся к первоисточнику, который Вы клали в массив
Изменил тоже самое осталось, пожалуйста помогите
Давайте весь код - посмотрю
я извиняюсь, я не хотел дурачить, просто я подумал вы имеете ввиду код целиком именно только то что связанно с моей проблемой
вот ссылка на индикатор: https://www.mql5.com/ru/code/11424
Пожалуйста измените код
Вот сделал наглядно:
Вы предлагаете скачать тот индикатор, отыскать похожую строчку, изучить функцию и ее параметры, вникнуть в Ваши желания, ... и сколько времени на это надо? Все!!! Ухожу далеко и надолго
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В данный момент не правильно раскрашивает