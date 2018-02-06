Расцветка по убыванию Открытия ДНЯ

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Здравствуйте, подскажите как вывести расцветку по убывание открытие ДНЯ
В данный момент не правильно раскрашивает
   for(int i=10; i>=1; i--)
     {
      mas[i][op]=iOpen(_Symbol,1440,i);
     }

      if(mas[11-i][op]<mas[i][op]) ляляляляляляля   //белый

      else лляля  //черный
Спасибо
 
Dmitry Ivkin:
Здравствуйте, подскажите как вывести расцветку по убывание открытие ДНЯ
В данный момент не правильно раскрашивает
Спасибо

А что должно раскрашиваться? Нарисуйте

 

Спасибо что ответили, я вывожу последние 10 чисел открытия дня, и хочу закрасить 1 цветом, если предыдущее число больше следующего, и другим цветом если предыдущее число меньше

выводятся цены таким образом


10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 т.е по убывания

Если 9 число больше 10, если 8 число больше 9 - тогда синий 

Если 9 число меньше 10, если 8 число меньше 9 - тогда красный


думаю суть вы поняли)

Спасибо

 
Dmitry Ivkin:

думаю суть вы поняли)

Спасибо

Пожалуйста, но ничего не поняли.

Вам же сказали - нарисуйте...

 
Dmitry Sumsky:

Пожалуйста, но ничего не поняли.

Вам же сказали - нарисуйте...

если число больше предыдущего тогда должно закрашиваться 1-м цветом, если меньше тогда 2-м цветом

тот код что выше закрашивает не правильно, прощу помочь

 
Dmitry Ivkin:
Здравствуйте, подскажите как вывести расцветку по убывание открытие ДНЯ
В данный момент не правильно раскрашивает
Спасибо
   for(int i=10; i>=1; i--)
   if(iOpen(_Symbol,1440,i)<iOpen(_Symbol,1440,i-1))
   {
      ляляляляляляля   //белый    Это должно быть внутри цикла, а у Вас было после
   }
   else
   {
    лляля  //черный
   }
 
Dmitry Ivkin:  Проблема в этом, но как исправить:

Использование массива излишне. Написал же, прямо обращаемся к первоисточнику, который Вы клали в массив

 
STARIJ:

Использование массива излишне. Написал же, прямо обращаемся к первоисточнику, который Вы клали в массив

Изменил тоже самое осталось, пожалуйста помогите

 
Dmitry Ivkin:  Изменил тоже самое осталось, пожалуйста помогите

Давайте весь код - посмотрю

 
Dmitry Ivkin:
     у Вас так же ???  или дурачите старика?
 
Dmitry Ivkin:

я извиняюсь, я не хотел дурачить, просто я подумал вы имеете ввиду код целиком именно только то что связанно с моей проблемой

вот ссылка на индикатор: https://www.mql5.com/ru/code/11424
Пожалуйста измените код

Чтобы закрашивались одним цветом если число выше предыдущего, и другой цвет если оно ниже

Вот сделал наглядно:

Вы предлагаете скачать тот индикатор, отыскать похожую строчку, изучить функцию и ее параметры, вникнуть в Ваши желания, ...   и сколько времени на это надо? Все!!! Ухожу далеко и надолго

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