Как выбрать правильно поставщика Сигналов - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
Maxim Romanov:
Если у автора сигнала большая сумма на счету, то он хотя-бы теоретически может жить трейдингом. Если 100$ то вероятнее всего сигнал создан для получения прибыли с сигналов. И тут встает выбор, с кем пойти. Стем кто торгует для себя и готов поделиться результатами за вознаграждение или с тем кто изначально завел сигнал, чтобы заработать на посписках. 
Но и это не панацея.
Если 100$ то вероятнее всего сигнал создан для получения прибыли с сигналов. 

Думаете, если закинет 10 000. то это не для получения прибыли с сигнала ? Никто не будет светить реальную стратегию. Вот представьте, человек решил проверить, на сколько результаты в тестере соответствуют реальности. Открыл счет у нового брокера, запустил робота, не прошло и месяца - ему звонят и прямым текстом говорят: - Прекращай торговлю, забирай свои деньги и больше здесь не появляйся. Будет человек транслировать такой сигнал - думаю нет.

 
Ibragim Dzhanaev:

Открыл счет у нового брокера, запустил робота, не прошло и месяца - ему звонят и прямым текстом говорят: - Прекращай торговлю, забирай свои деньги и больше здесь не появляйся.

Нормальному брокеру все равно прибыльна, или убыточна ваша ТС. Он в любом случае с каждой сделки получает свой кусочек. А вот кухня да может позвонить и попросить свалить с их площадки.

 
и еще,  обратите внимание на то,   каким лотом работает провайдер.  какие  пары в торговле использует. 
 
Дмитрий Соловьев:

Здравствуйте!

Я хочу понять по каким критериям выбрать хорошего поставщика сигналов https://www.mql5.com/ru/signals

Подскажите как правильно это сделать. Или подскажите какого выбрать конкретно или несколько поставшиков.

Поиск для начала

 
Дмитрий Соловьев:

Здравствуйте!

Я хочу понять по каким критериям выбрать хорошего поставщика сигналов https://www.mql5.com/ru/signals

Подскажите как правильно это сделать. Или подскажите какого выбрать конкретно или несколько поставшиков.

На эту тему было уже несколько веток. На мой взгляд, прежде всего нужно смотреть на срок жизни депо, он должен быть более трёх лет. Просадка должна быть менее одной трети депо, то есть меньше 33%. Каждый месяц должен быть прибыльным - около 5-10%. Сайт mql5.com имеем несколько статей о том, как оценить, и как выбрать торговый сигнал:

https://www.mql5.com/ru/articles/2704

https://www.mql5.com/ru/articles/1838

Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE
Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE
  • 2016.09.22
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
При поиске Сигнала подписчики в первую очередь ориентируются на общий прирост на торговом счете Поставщика, и это, в общем-то, логично. Но при этом также важно принимать во внимание потенциальные риски, которые несет конкретная торговая стратегия. В этой статье мы покажем, как просто и наглядно можно оценить заинтересовавший Сигнал с помощью...
 

Единственный критерий, по которому следует отбирать сигнал - это сумма реального Эквити на счете.

Только этот показатель говорит о том, что поставщик сигнала РЕАЛЬНО думает о своей ТС.

За сигнал ежемесячно не стоит платить более 1% реального Эквити на его счете. Если сигнал на демо - это четкий показатель, что поставщик не верит в свою ТС вобще, прекрасно понимает, что она - сливная. Центовые сигналы, либо те, где Эквити мизерное (менее $1K) - чуть более предпочтительны, но тоже хорошо показывают, что реально стоит ТС, по которой работает сигнал.

На мой взгляд, все остальные критерии - на порядок менее важны.

 
Ibragim Dzhanaev:

Думаете, если закинет 10 000. то это не для получения прибыли с сигнала ? Никто не будет светить реальную стратегию. Вот представьте, человек решил проверить, на сколько результаты в тестере соответствуют реальности. Открыл счет у нового брокера, запустил робота, не прошло и месяца - ему звонят и прямым текстом говорят: - Прекращай торговлю, забирай свои деньги и больше здесь не появляйся. Будет человек транслировать такой сигнал - думаю нет.

Какой идиот будет резать курицу, несущую золотые яйца ?

ДЦ имеет с любого клиента свой кусок, и чем больше депозит у трейдера - тем для ДЦ лучше.

Если из ДЦ "звонят и прямым текстом говорят" - это явное указание такому незадачливому трейдеру "ух и в дерьмо же ты вступил"...

 

Обсуждение платных продуктов на форуме запрещено!

 
Все пишут о наличие стопа в сигналах. Подскажите, пожалуйста, как узнать торгует трейдер со стопом или без, где это посмотреть в описании?
 
Anton Maliutenko:
Все пишут о наличие стопа в сигналах. Подскажите, пожалуйста, как узнать торгует трейдер со стопом или без, где это посмотреть в описании?

Это по истории видно, если ордера закрываются по SL или TP пишется в комментарии и в ордере это видно если стоят стопы


123
Новый комментарий