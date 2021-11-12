LogViewer.jar - просмотрщик логов тестирования/оптимизации
Я бы понял, если бы ты, Рашид, опубликовал это детище, когда еще не работал в MQ. Как обычный пользователь.
Но сейчас, когда ты — часть команды, почему не продвинуть эти, безусловно удобные, функции во встроенный просмотрщик?!
Я бы понял, если бы ты, Рашид, опубликовал это детище, когда еще не работал в MQ. Как обычный пользователь.
Но сейчас, когда ты часть команды, почему не продвинуть эти, безусловно удобные, функции во встроенный просмотрщик?!
Для этого и был написан код. Но, видимо, не впечатлил в достаточной мере.
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МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки?
Renat Fatkhullin, 2017.12.20 03:47
Ну совсем ведь наивно.
Практически все, что вы можете придумать, давно и многократно обсуждалось в разных компаниях/индустриях.
Только когда приходит подходящее время, подрастают технологии и выделяются ресурсы, начинается работа. Например, нам приходится откладывать реализацию массы вещей на годы, так как нет ресурсов или возможности это реализовать. Некоторые идеи лежат и 5 лет.
Это был бы дивный мир, если бы работала схема «идея + деньги = решение». Даже близко так не работает. И идея там на последних местах.
Вы пишите так, будто ничего нет.
Отличный вьювер с фильтрами давным давно есть:
И даже вьювер логов любого агента есть. Доступно в субменю агентов.
Скоро будут большие изменения в тестере и работе с его архивами предыдущих прогонов. Так что и функционал подтянется.
Вы пишите так, будто ничего нет.
Я пишу так, как будто вариант Рашида лучше. Хотя бы подсветкой среди отфильтрованного (своеобразным двойным фильтром). Ну и выбор только последнего прохода был бы очень удобен.
Я пишу так, как будто вариант Рашида лучше. Хотя бы подсветкой среди отфильтрованного (своеобразным двойным фильтром). Ну и выбор только последнего прохода был бы очень удобен.
Согласен. А ещё нужно в случае тестера иметь возможность просматривать конкретную временную область, т.е. иметь фильтр диапазона времени, который фильтрует не время тестирования, а время событий.
Хорошо бы (и в самом MT5) в тестерном логе иметь возможность скрывать сообщения тестера/пользователя.
Кажется, я понял о чем это. Но пока сделал такой вариант - LogViewer.jar Version 1.20
PS Правда, мне теперь кажется, что это бесполезная фича.
Кажется, я понял о чем это. Но пока сделал такой вариант - LogViewer.jar Version 1.20
PS Правда, мне теперь кажется, что это бесполезная фича.
Другое имел в виду. В Терминале есть два лога - вкладки Эксперты и Журнал. В Тестере эти два лога совмещены в один. Хотелось бы иметь возможность видеть каждый лог по отдельности.
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Написал когда-то давно для себя, выкладываю без исходников, так как мой код на Java далек от совершенства. Создайте отдельную папку, например, LogViewer, распакуйте в него из приложенного архива файл LogViewer.jar и можете вывести ярлык на рабочий стол. Тулза при запуске создаст ini-файл, в котором будет помнить папку логами тестирования (чтобы каждый раз не указывать её при запуске).
Как работает
Откройте папку с логами и выберите нужный файл
После выбора лог-файла вы можете выбирать - работать со всеми записями или только с отдельными запусками тестирования/оптимизации
Далее, можно наложить фильтр, чтобы выбрать только строчки, которые содержат какой-то нужный текст. Остальные строки будут скрыты
Кроме того можно включить подсветку строк, которые содержат нужный текст
И последнее - можно быстро переходить к подсвеченным строкам по кнопкам "Вперед", "Назад"
При необходимости можно быстро выбрать другой лог-файл из этой же папки